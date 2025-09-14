হোম > বিনোদন > গান

ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে ফরিদা পারভীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন রুনা লায়লা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ফরিদা পারভীন ও রুনা লায়লা। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর গতকাল শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে মারা গেছেন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। আজ রোববার বেলা ১২টার পর শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয় শিল্পীর মরদেহ। শহীদ মিনারে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। সেখানে ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে ফরিদা পারভীনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা।

দেশের বাইরে থাকার কারণে ফরিদা পারভীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে যেতে পারেননি রুনা লায়লা। তাই ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। রুনা লায়লা বলেন, ‘এ রকম একটা খবর পেয়ে মনটা ভীষণ খারাপ। দেশের বাইরে থাকার কারণে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না। দেশে থাকলে অবশ্যই যেতাম। তার অসুস্থতার খবর শুনে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছি। যে কোনো কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সব সময় তার সুস্থতা কামনা করেছি। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব মর্মাহত।’

রুনা লায়লা আরও বলেন, ‘ফরিদা পারভীনের মতো একজন শিল্পীকে হারানো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিরাট ক্ষতি। মানুষ হিসেবেও সে ভীষণ ভালো ছিল। আমাকে খুব ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। আমাদের খুব বেশি দেখা হয়নি। তবে যখনই দেখা হয়েছে, হাসিমুখে আমাকে বরণ করে নিয়েছে। তার ছেলের বিয়েতে যাওয়াতে সে খুব খুশি হয়েছিল। আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত নসিব করেন। ফরিদাকে নিয়ে গুছিয়ে বলতে পারছি না। এই মুহূর্তে কিছু বলার মতো মনের অবস্থা নেই। এই শোক কাটিয়ে উঠতে তার পরিবারকে যেন আল্লাহ শক্তি দেন। এত বড় ক্ষতি যেন তারা সইতে পারেন।’

ভিডিও কলে যুক্ত হয়ে ফরিদা পারভীনকে শেষ শ্রদ্ধা জানান রুনা লায়লা। ছবি: সংগৃহীত

কয়েক বছর ধরে অসুস্থ ছিলেন ফরিদা পারভীন। কিডনি সমস্যা, ডায়াবেটিসসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। চলতি বছর তিন দফায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয় তাঁকে। নিয়মিত ডায়ালাইসিসের অংশ হিসেবে ২ সেপ্টেম্বর মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ফরিদা পারভীনকে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নেওয়া হয় আইসিইউতে। পরে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। সেখান থেকে আর ফেরা হলো না ফরিদা পারভীনের।

সম্পর্কিত

ফরিদা পারভীনের মৃত্যুতে কনকচাঁপা বললেন, ‘অসহায় হয়ে যাচ্ছি’

সকালে শহীদ মিনারে ফরিদা পারভীনকে শ্রদ্ধা, দাফন কুষ্টিয়ায় মা-বাবার কবরে

লালনকন্যা খ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন মারা গেছেন

মৃত্যুর পাঁচ বছর পর এন্ড্রু কিশোরের নামে বকেয়া কর পরিশোধের নোটিশ

প্রকাশ পেল লুমিনের নতুন গান

পাকিস্তানি হিরো আলমকে ডিম নিক্ষেপ, ভিডিও প্রকাশ করায় মামলার হুমকি

ত্রাণ বিতরণে গিয়ে ভালুকের মুখে কুররাতুল আইন বালুচ, এখন শঙ্কামুক্ত

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে

সংগীতের সঙ্গে কনকচাঁপার সাড়ে তিন দশক

জন্মদিনে ডিজিটাল আর্কাইভ চালু করলেন সংগীতশিল্পী ইয়াসমিন মুশতারী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা