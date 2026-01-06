হোম > বিনোদন > হলিউড

চলে গেলেন প্রখ্যাত পরিচালক বেলা তার

বিনোদন ডেস্ক

বেলা তার। ছবি: সংগৃহীত

বেলা তার চলে গেলেন। ৭০ বছর বয়সে প্রস্থান ঘটল এই হাঙ্গেরিয়ান পরিচালকের। একই সঙ্গে যেন শেষ হয়ে গেল বিশ্ব সিনেমার একটি অধ্যায়। ইউরোপিয়ান ফিল্ম একাডেমি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আজ মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন বেলা তার।

সিনেমার ইতিহাস বলে যে প্রত্যেক দশকে এমন দুই-একজন পরিচালক আসেন, যাঁরা ভেঙে দেন নির্মাণের যাবতীয় ছক। বেলা তার সেই বিরল প্রতিভাদের একজন। ১৯৫৫ সালে মধ্য ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরিতে তাঁর জন্ম। মাত্র ২২ বছর বয়সে তৈরি করেন প্রথম সিনেমা ‘ফ্যামিলি নেস্ট’। এরপর ফিল্ম স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিনিয়ত বদলেছেন। দার্শনিক ভাবধারার সিনেমা নির্মাণে তিনি ছিলেন জগদ্‌বিখ্যাত।

আন্তর্জাতিক স্তরে বেলা তার প্রথম পরিচিতি পান ১৯৮৮ সালে ‘ড্যামনেশন’ বানিয়ে। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায় সিনেমাটি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে মাত্র ৯টি সিনেমা বানিয়েছেন বেলা তার। শেষ সিনেমা ‘তুরিন হর্স’ মুক্তি পায় ২০১১ সালে। তুরিন হর্স তাঁর অন্যতম আলোচিত কাজ। তবে যে সিনেমাটির জন্য তিনি কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছেন, সেটি হলো ‘সেট্যানট্যাঙ্গো’ (১৯৯৪)। এ সিনেমা বেশ দীর্ঘ—সাড়ে সাত ঘণ্টা। এত দৈর্ঘ্য হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীময় হুলুস্থুল ফেলে দেয় এর নির্মাণ, এর গল্প।

সাদাকালো চিত্রগ্রহণ, হিমবাহসুলভ মন্থরতা, সংলাপের অনাধিক্য, দীর্ঘ এবং নিরবচ্ছিন্ন শট, দৈনন্দিন জীবনের বিষণ্ন চিত্রায়ণ—এসবই তাঁর নির্মাণের বৈশিষ্ট্য। অনেকে তাই বেলা তারকে ‘মানবীয়-নৈরাশ্যবাদী’ নির্মাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা