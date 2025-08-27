নির্মাণ শেষে আটকে আছে ‘নেটওয়ার্ক’

প্রযোজকের বিরুদ্ধে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ নির্মাতার
২০২১ সালে শুরু হয়েছিল ‘নেটওয়ার্ক’ নামের ওয়েব সিরিজের শুটিং। ক্রাইম থ্রিলার ঘরানার সিরিজটি পরিচালনা করেছেন সৈকত নাসির। প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি সিরিজটি। আজকের পত্রিকাকে নির্মাতা সৈকত নাসির জানালেন, নেটওয়ার্ক সিরিজের প্রথম দুই সিজনের কাজ শেষ হয়েছে আরও দুই বছর আগে। তবে প্রযোজক সিরিজের শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের প্রাপ্য টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করায় তিনি অনাপত্তিপত্র বা এনওসি দিচ্ছেন না মুক্তির জন্য।
২০১৯ সালে ৩২ কেজি হেরোইনসহ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় গ্রেপ্তার হন লালমনিরহাটের মেয়ে সূর্যমণি। সেই সময় ঘটনাটি মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন তোলে। ঢাকার একটি বায়িং হাউসে অফিস সহকারীর কাজ করতেন সূর্যমণি। একসময় আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারী চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে তৈরি হয়েছে নেটওয়ার্ক। সিরিজটিতে সূর্যমণির ছায়া চরিত্রটির নাম বেগম। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিপা আহমেদ রিয়েলি। সিরিজটি প্রযোজনাও করেছেন তিনি। কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আব্দুল্লাহ জহির বাবু। আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মামুন অপু, সাজ্জাদ হোসাইন, কাজী নওশাবা, সাঞ্জু জন, শাকিবাসহ অনেকে।
২০২১ সালে সিরিজটির ঘোষণার পর নজর কাড়ে সবার। ওই বছরের শেষ নাগাদ শুটিং শুরু হলেও এরপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল ফেসবুকে এই সিরিজের অভিনেতা রাশেদ মামুন অপু শুটিংয়ের একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘সৈকত নাসিরের ওয়েব সিরিজ নেটওয়ার্ক। এর চরিত্রটি আমার অভিনীত অন্যতম প্রিয় একটি চরিত্র। সিরিজটি প্রচারের অপেক্ষায় আছে। সাথে আমিও।’
সিরিজের খোঁজ নিতে সৈকত নাসিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি। জানান, দুই বছর আগে নেটওয়ার্কের দুই সিজনের কাজ শেষ করলেও প্রযোজকের কারণেই আটকে আছে সিরিজটি।
সৈকত নাসির বলেন, ‘দুই বছর আগে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হলেও অনেক শিল্পী ও টেকনিশিয়ানের পারিশ্রমিক এখনো বাকি রয়েছে। এ নিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে একাধিকবার কথা বললেও তিনি এর সমাধান করেননি। চলতি বছরের শুরুর দিকে তাঁকে বলেছিলাম, পুরো টাকা সম্ভব না হলে অন্তত ২ লাখ টাকা দিতে। কিন্তু সেটিও তিনি দেননি। তাই সিরিজটি প্রচারের জন্য নির্মাতা হিসেবে আমি এনওসি দিচ্ছি না।’
আক্ষেপ করে নির্মাতা বলেন, ‘পরিচালক হিসেবে আমি শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের যুক্ত করেছিলাম। তাঁরা এখনো পারিশ্রমিকের জন্য যোগাযোগ করেন। এ নিয়ে আমি খুব বিব্রত। তাঁদের নিয়ে ভবিষ্যতেও আমার কাজ করতে হবে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি প্রযোজককে বুঝিয়ে বলার পরেও কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এমন অবস্থায় সিরিজটি প্রচারের অনুমতি আমি দিতে পারি না। যদি এ কারণে সিরিজটি কোনো দিন মুক্তি না পায়, তাতেও কোনো আক্ষেপ নেই।’
সৈকত নাসির আরও বলেন, ‘খুব ভালো একটি কাজ হয়েছে। ওটিটির জন্য নির্মিত হলেও সিনেম্যাটিক ভাইব আছে। প্রযোজক নিজে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এরপরও কেন মাত্র ২ লাখ টাকার জন্য তিনি এমন করছেন, তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয়, এখানে সমস্যা টাকা নয়; অন্য কোনো কারণ আছে, যেটা আমার জানা নেই।’
সৈকিত নাসিরের এমন অভিযোগ নিয়ে জানতে অভিনেত্রী ও প্রযোজক নিপা আহমেদ রিয়েলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আমি শুধু এটাই বলতে পারি, এটা একটা ভালো কাজ, সবার ভালো লাগবে।’