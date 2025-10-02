তারকাদের দুর্গোৎসব

আজ বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এবারের দুর্গোৎসব কীভাবে উদ্যাপন করলেন শোবিজ তারকারা, কেমন কাটল পূজার সময়গুলো।
এবার পূজায় তিন শহরে মিম
বিয়ের পর থেকে দুর্গাপূজায় ব্যস্ততা বেড়েছে চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিমের। নিজের বাড়ি, গ্রামের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি—তিন শহরে ছুটতে হয় তাঁকে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। সপ্তমীর দিন পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন মিম। গতকাল মা-বাবার সঙ্গে ছিলেন গ্রামের বাড়ি রাজশাহীতে। সেখানে পূজা দিয়ে মিমের যাওয়ার কথা কুমিল্লায়, তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। আজ দশমীর দিনটি শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে কাটানোর কথা তাঁর। পূজা উপলক্ষে বেশ কয়েকটি অনলাইন ও টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন মিম। শুটিং করেছেন একাধিক নতুন বিজ্ঞাপনের।
প্রথমবার দেশের বাইরে বাপ্পী
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন চিত্রনায়ক বাপ্পী চৌধুরী। এবারের পূজার সময়টা সেখানে কাটাচ্ছেন তিনি। এবরাই প্রথম দেশের বাইরে দুর্গাপূজা উদ্যাপন করছেন বাপ্পী। দশমীর দিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইম স্কয়ারে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। শৈশব থেকে পূজার সময়টা নারায়ণগঞ্জে কাটিয়েছেন বাপ্পী। ঘুরে বেড়াতেন মণ্ডপ থেকে মণ্ডপে। এবার পূজায় তাই পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের খুব মিস করছেন বলে জানান বাপ্পী।
মায়ের জন্য মন খারাপ পূজার
দুর্গাপূজায় সব সময় মায়ের সঙ্গে মণ্ডপে যেতেন অভিনেত্রী পূজা চেরি। গত বছর প্রয়াত হয়েছেন পূজার মা। গত পূজার সময় একটি ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় প্রতিমা দেখতে যাওয়া হয়নি তাঁর। এবার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরছেন পূজা, তবে সঙ্গে নেই মা। বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে গেলেও বুকের কোণে একটা শূন্যতা চোখ ভিজিয়ে দেয় তাঁর। ভীষণ মন খারাপ লাগে মাঝেমধ্যে। দুর্গার কাছে তাই প্রার্থনা করেছেন নিজের মায়ের জন্য। মহাষ্টমীর দিনে প্রতিমা দর্শনের বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন পূজা।
খুলনায় যেতে পারলেন না মন্দিরা
প্রতি বছর পূজার সময় খুলনার গ্রামের বাড়িতে কাটান অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। কাজের ব্যস্ততার কারণে এবারই প্রথম ঢাকায় পূজা করছেন তিনি। পরিবারের সদস্যরাও তাই রয়ে গেছেন ঢাকায়। বন্ধু-পরিজনদের নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছেন মন্দিরা। তবে খুলনার আয়োজনকে খুব মিস করছেন বলে জানান তিনি।
ঢাকা-সিরাজগঞ্জে সিঁথি
সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহার বাড়ি সিরাজগঞ্জে। সেখানে প্রায় ১৫০ বছর ধরে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। তাই পূজার সময় সিরাজগঞ্জে থাকার চেষ্টা করেন সিঁথি। তবে এবার পূজার মাঝখানে ঢাকায় আসতে হয়েছে তাঁকে। গতকাল সন্ধ্যায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় ‘শারদীয় সাংস্কৃতিক উৎসব’ অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির নন্দনমঞ্চে গান শুনিয়েছেন সিঁথি। অনুষ্ঠান শেষ করে সিরাজগঞ্জ ফিরে যাওয়ার কথা তাঁর। পূজার শেষ দিন পরিবারের সঙ্গে কাটাবেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রে দেবাশীষ, কোরিয়ায় মনোজ
দুর্গাপূজার প্রথম দিনটি পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দিয়েছেন নির্মাতা ও উপস্থাপক দেবাশীষ বিশ্বাস। পূজার বাকি দিনগুলো মার্কিন মুলুকে কাটছে তাঁর। দশমীর দিন নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে দেবাশীষের। দেশের বাইরে থাকায় পরিবারের সদস্যদের খুব মিস করেছেন, আর মিস করেছেন সবাইকে নিয়ে ঘুরে প্রতিমা দেখার আনন্দ।
বুসান এশিয়ান ফিল্ম স্কুলের বৃত্তি নিয়ে এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছেন অভিনেতা মনোজ প্রামাণিক। তাই এবার দুর্গাপূজার সময়টা সেখানে কাটছে তাঁর। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।