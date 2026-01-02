‘হক’সহ মুক্তির তালিকায় একগুচ্ছ সিনেমা-সিরিজ

রান্না বাটি (বাংলা সিনেমা)
- মুক্তি: হইচই (১ জানুয়ারি)
- অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহিনী সরকার, অনির্বাণ চক্রবর্তী
- গল্পসংক্ষেপ: এক কিশোরী এবং তার বাবার মধ্যকার দূরত্ব ঘোচানোর গল্প। শান্তনু (ঋত্বিক) ভীষণ ব্যস্ত থাকে তার কাজ নিয়ে, মেয়ে মোহরের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পায়নি। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে শান্তনুর স্ত্রী মারা গেলে একা হয়ে যায় মোহর। বাবাকে সে অতটা পছন্দ করে না। তবে বাবা চেষ্টা করতে থাকে রান্নার মাধ্যমে মেয়ের মন জয় করার।
হক (হিন্দি সিনেমা)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২ জানুয়ারি)
- অভিনয়: ইমরান হাশমি, ইয়ামি গৌতম, শিবা চাড্ডা
- গল্পসংক্ষেপ: আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সাজিয়া বানু নামের এক নারীর বাস্তব জীবনের ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। সাজিয়াকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে আব্বাস খান। সন্তানদের অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয় সাজিয়া। এই মামলা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
ইকো (মালয়ালম সিনেমা)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)
- অভিনয়: সন্দীপ প্রদীপ, ভিনিথ, নারায়ণ, সৌরভ সচদেব
- গল্পসংক্ষেপ: মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির ২০২৫ সালের অন্যতম আলোচিত সিনেমা এটি। ৫ কোটি বাজেটের ইকো আয় করেছে ৫০ কোটি রুপির বেশি। এক নির্জন পাহাড়ের ওপরে এর গল্প আবর্তিত হয়েছে। সেখানে এক চরিত্র তার হারিয়ে যাওয়া বিরল প্রজাতির কুকুরের সন্ধানে আসে, এক সাবেক সামরিক কর্মকর্তা আসে তার বন্দুক খুঁজতে, আরেকজন আসে অতীতের সন্ধানে। এ চরিত্রদের ঘিরে রহস্য ও রোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়।
এলবিডব্লু-লাভ বিয়ন্ড উইকেট
- (তামিল সিরিজ)
- মুক্তি: জিওহটস্টার (১ জানুয়ারি)
- অভিনয়: বিক্রান্ত, নিয়াথি কাদম্বি, সিন্ধু শ্যাম
- গল্পসংক্ষেপ: মফস্বলের এক ক্লাবে কোচ হয়ে আসে রঙ্গন। এই ক্লাবের একসময় বেশ নামডাক ছিল। কিন্তু এখন ক্লাবটি প্রায় উঠে যেতে বসেছে। হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়ে আসা হয় কোচ রঙ্গনকে। সে এসে দেখতে পায় ক্লাবের অবস্থা বেহাল। খেলোয়াড়েরা তার কথা শোনে না। তবুও রঙ্গন হাল ছাড়ে না।
ফলো মাই ভয়েস (স্প্যানিশ সিনেমা)
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২ জানুয়ারি)
- অভিনয়: বার্টা কাস্তানে, ক্লদিয়া ট্রাইসাক, ফার্নান্দো গুয়ালার
- গল্পসংক্ষেপ: অসুস্থ থাকার কারণে দীর্ঘদিন ঘরবন্দী কিশোরী ক্লারা। এ সময়ে সে ফলো মাই ভয়েস নামের একটি রেডিও অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপকের প্রতি মুগ্ধতা জন্মায় তার। যাকে সে কখনো দেখেনি, কণ্ঠ শুনেছে কেবল; তার প্রেমে পড়ে ক্লারা। এই ভালোবাসার জোরেই সে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখে।