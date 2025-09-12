হোম > বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

‘সাইয়ারা’, ‘কুলি’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক

‘অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং’ সিরিজের পোস্টার

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

খুব কাছেরই কেউ (বাংলা ফিকশন)

  • অভিনয়: এফ এস নাঈম, সুনেরাহ বিনতে কামাল
  • মুক্তি: চরকি (১১ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: দুজন অপরিচিত মানুষের পরিচিত হওয়ার গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক জোড়া তরুণ-তরুণী, যারা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের দিকে আগাচ্ছে। বিয়ের আগের ও বিয়ের দিনের কিছু ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে কাহিনি।

নয়া নোট (বাংলা ওয়েব ফিল্ম)

  • অভিনয়: নাসির উদ্দিন খান, পার্থ শেখ
  • মুক্তি: আইস্ক্রিন (১২ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: এক বৃদ্ধ ভিখারির গল্প। সবাই তার হাতে গুঁজে দেয় ছেঁড়া-ফাটা পুরোনো নোট। একদিন তাকে একটা চকচকে নতুন নোট দেয় একজন। খুশি হয়ে ওঠে সে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ওয়েব ফিল্মের মূল গল্প।

কুলি (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: রজনীকান্ত, নাগার্জুন, সৌবিন সাহির, শ্রুতি হাসান
  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১১ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: সোনা চোরাচালানের ঘটনাকে ঘিরে সিনেমার গল্প। দেবা নামের এক কুলিদের ইউনিয়নের সাবেক নেতা তার পুরোনো বন্ধুর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে। এ তদন্ত করতে গিয়ে সোনা ও অঙ্গ চোরাচালান চক্রের সন্ধান পায় সে।

সাইয়ারা (হিন্দি সিনেমা)

  • অভিনয়: আহান পান্ডে, অনীত পাড্ডা
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১২ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে পড়েছিল বানি। পরিবারের উৎসাহে নতুন জীবন শুরুর চেষ্টা করে। কাজ নেয় একটি নিউজ চ্যানেলে। প্রথম দিনেই তার পরিচয় হয় উঠতি গায়ক কৃশের সঙ্গে। তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে বানির। সে গান লেখে, কৃশ সুর করে। কৃশ আর বানির সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়ায় পুরোনো এক সত্য।

অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং সিজন ৫ (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: সেলেনা গোমেজ, স্টিভ মার্টিন, মার্টিন শর্ট
  • মুক্তি: হুলু (৯ সেপ্টেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: এ সিরিজের আগের চারটি সিজনে চারটি খুনের রহস্য উন্মোচন করেছিল মেবেল, চার্লস ও অলিভারত্রয়ী। এবার নতুন রহস্যের মুখোমুখি তারা। তাদের আবাসনের দারোয়ান লেস্টার খুন হয়। তার খুনের রহস্য উন্মোচন করতে নামে মেবেল-চার্লস-অলিভারত্রয়ী।
সম্পর্কিত

শুটিং লোকেশনের খোঁজে কাজাখস্তানে ‘দম’ সিনেমার টিম

এবার ওটিটিতে আসছে শাকিব খানের ‘অন্তরাত্মা’

১৯ সেপ্টেম্বর দেশের হলে আসছে জয়া আহসানের ‘ফেরেশতে’

রোমান্টিক গল্পে জুটি হলেন নাঈম ও সুনেরাহ

আশীষ খন্দকারের নির্দেশনায় ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলের ‘হ্যামেলিনের পাইড পাইপার’

নারী সুপারহিরো হয়ে অভাবনীয় সাফল্য পেলেন কল্যাণী

মিস অ্যান্ড মিসেস এলিগ্যান্স বাংলাদেশ ২০২৫

সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন লাইফ সাপোর্টে

বাংলাদেশ ক্রিকেটের গৌরবগাথা পর্দায় আনছেন রাশিদ পলাশ

আগামীকাল মহিলা সমিতিতে জাগরণী থিয়েটারের ‘কাদামাটি’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা