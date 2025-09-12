‘সাইয়ারা’, ‘কুলি’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
খুব কাছেরই কেউ (বাংলা ফিকশন)
- অভিনয়: এফ এস নাঈম, সুনেরাহ বিনতে কামাল
- মুক্তি: চরকি (১১ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: দুজন অপরিচিত মানুষের পরিচিত হওয়ার গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক জোড়া তরুণ-তরুণী, যারা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের দিকে আগাচ্ছে। বিয়ের আগের ও বিয়ের দিনের কিছু ঘটনা দিয়ে সাজানো হয়েছে কাহিনি।
নয়া নোট (বাংলা ওয়েব ফিল্ম)
- অভিনয়: নাসির উদ্দিন খান, পার্থ শেখ
- মুক্তি: আইস্ক্রিন (১২ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: এক বৃদ্ধ ভিখারির গল্প। সবাই তার হাতে গুঁজে দেয় ছেঁড়া-ফাটা পুরোনো নোট। একদিন তাকে একটা চকচকে নতুন নোট দেয় একজন। খুশি হয়ে ওঠে সে। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ওয়েব ফিল্মের মূল গল্প।
সাইয়ারা (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: আহান পান্ডে, অনীত পাড্ডা
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১২ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে পড়েছিল বানি। পরিবারের উৎসাহে নতুন জীবন শুরুর চেষ্টা করে। কাজ নেয় একটি নিউজ চ্যানেলে। প্রথম দিনেই তার পরিচয় হয় উঠতি গায়ক কৃশের সঙ্গে। তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে বানির। সে গান লেখে, কৃশ সুর করে। কৃশ আর বানির সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়ায় পুরোনো এক সত্য।
অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং সিজন ৫ (ইংরেজি সিরিজ)
- অভিনয়: সেলেনা গোমেজ, স্টিভ মার্টিন, মার্টিন শর্ট
- মুক্তি: হুলু (৯ সেপ্টেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: এ সিরিজের আগের চারটি সিজনে চারটি খুনের রহস্য উন্মোচন করেছিল মেবেল, চার্লস ও অলিভারত্রয়ী। এবার নতুন রহস্যের মুখোমুখি তারা। তাদের আবাসনের দারোয়ান লেস্টার খুন হয়। তার খুনের রহস্য উন্মোচন করতে নামে মেবেল-চার্লস-অলিভারত্রয়ী।