‘নকশী কাঁথার জমিন’সহ আসছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
নকশী কাঁথার জমিন (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: জয়া আহসান, সেঁওতি, ইরেশ যাকের, রওনক হাসান প্রমুখ
- মুক্তি: আইস্ক্রিন (১৯ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: দুই বোন রাহেলা ও সালেহার গল্প। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের পরিবারের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়। নিজেদের বাড়ির মধ্যেই যেন যুদ্ধটা চলতে থাকে। যুদ্ধের পর তারা দেখতে পায় মুক্তির সংগ্রামে তাদের জীবনের সবই হারিয়ে গিয়েছে। নকশিকাঁথায় নিজেদের জীবনের সংগ্রামের আখ্যানটা ফুটিয়ে তোলে তারা।
গিরগিটি (বাংলা সিরিজ)
- অভিনয়: ইরফান সাজ্জাদ, শতাব্দী ওয়াদুদ, আশীষ খন্দকার প্রমুখ
- মুক্তি: বঙ্গ (১৬ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: একসময়ের সাজানো-গোছানো শহর বিরলপুর এখন মাদকের আখড়া। দিনদুপুরে খুন হয়। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না। শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি চৌধুরীর তিনজন লোক খুন হয়। গোয়েন্দা মারুফ জামানের ওপর মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়।
নিশির ডাক (বাংলা সিরিজ)
- অভিনয়: সৃজা দত্ত, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ গুপ্ত প্রমুখ
- মুক্তি: হইচই (১৭ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: সোনামুখী গ্রামে যায় ছয়জন পিএইচডি গবেষক। তাদের লক্ষ্য, প্রথিতযশা শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী নিশিগন্ধা ভাদুড়ীর ওপর গবেষণা করা। সেখানে গিয়ে তারা মুখোমুখি হয় এক বাস্তবতার, যেখানে রাত্রির নিস্তব্ধতায় ভেসে আসে অভিশাপের গল্প। তারা ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করে আতঙ্ক।
মিস্টার স্করসেসি (তথ্যচিত্র)
- মুক্তি: অ্যাপল টিভি প্লাস (১৭ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: হলিউডের প্রভাবশালী নির্মাতা মার্টিন স্করসেসিকে নিয়ে নির্মিত এ তথ্যচিত্রে উঠে এসেছে চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা, পরিবার ও ব্যক্তিজীবনের কথা, সিনেমা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কীভাবে দশকের পর দশক হলিউডে নিজের প্রভাব ধরে রেখেছেন স্করসেসি—খোঁজা হয়েছে সেসব কারণও।
দ্য ডিপ্লোম্যাট সিজন ৩ (ইংরেজি সিরিজ)
- অভিনয়: কেরি রাসেল, রুফাস সেওয়েল, ডেভিড গিয়াসি
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৬ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: রাষ্ট্রপতি রেবার্নের আকস্মিক মৃত্যুর পর কূটনৈতিক জটিলতায় পড়ে রাষ্ট্রদূত কেট ওয়াইলার। ভাইস প্রেসিডেন্ট গ্রেস পেন নতুন কমান্ডার-ইন-চিফ নিযুক্ত হয়। একদিকে দুর্বল নতুন প্রশাসন, অন্যদিকে বৈশ্বিক হুমকি—সবকিছু একা হাতে মোকাবিলা করতে হবে কেট ওয়াইলারকে।