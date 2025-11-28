হোম > বিনোদন

আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাইলেন লতিফ সরকার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ছবি: সংগৃহীত

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে। আবুল সরকারের গ্রেপ্তার নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এক দিকে তাঁর মুক্তির দাবি উঠেছে, অন্য দিকে কঠিন শাস্তির দাবিও উঠেছে। এমন অবস্থায় আবুল সরকারের হয়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন বাউলশিল্পী লতিফ সরকার। আবুল সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি।

লতিফ সরকার বলেন, ‘ভুলত্রুটি মানুষেরই হয়। প্রথমে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আবুল সরকারের বিষয়ে আমি কোনো তর্ক-বিতর্কে যেতে চাই না। যে বেশি বলে তার তো ভুল হতেই পারে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদি বলা হতো আবুল সরকার আপনার ভুল হয়েছে, ক্ষমা চান। তিনি যদি ক্ষমা না চাইতেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা যেত। আমরা সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে এখনে আরও একটু সংযত হওয়া যেত। তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা দেওয়া উচিত ছিল। দেশবাসীর কাছে আমি আবুল সরকারের হয়ে ক্ষমা চাই। তিনিও ক্ষমা চাইবেন।’

আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে অবস্থান নেওয়া বাউলদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়েছেন লতিফ সরকার। তিনি বলেন, ‘আমরা যাঁরা গান করি তাদের ভক্ত আছে। আবুল সরকারকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর মুক্তির জন্য ভক্তরা রাস্তায় নেমেছিল। তাদের এভাবে মারা হলো। মনে হলেই আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরে। তারা কী এমন অন্যায় করেছে? ওরা আমাদের ভিনগ্রহের মানুষ মনে করে। আমাদের মারলে সওয়াব বেশি হবে—এমন যারা মনে করছে তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করে বলব, এই ধারণা সঠিক না। আমরা কোনো ধরনের মারামারি চাই না। আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চাই।’

