‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’, ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

যত কাণ্ড কলকাতাতেই (বাংলা সিনেমা)
- মুক্তি: জি ফাইভ বাংলা (৯ জানুয়ারি)
- অভিনয়: আবীর চট্টোপাধ্যায়, কাজী নওশাবা আহমেদ
- গল্পসংক্ষেপ: জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনা আর ধাঁধার বিভিন্ন সূত্র গেঁথে যত কাণ্ড কলকাতাতেই সিনেমার চিত্রনাট্য সাজিয়েছেন নির্মাতা। সাবা নামের বাংলাদেশি এক তরুণী নিজের পরিবারের শিকড় খুঁজতে কলকাতায় যায়। খুঁজতে গিয়ে সাবার হাতে আসে একটি ধাঁধা। সেই ধাঁধার সমাধানে সাবার পাশে এগিয়ে আসে তোপসে।
কালরাত্রি ২ (বাংলা সিরিজ)
- মুক্তি: হইচই (৯ জানুয়ারি)
- অভিনয়: সৌমিতৃষা কুণ্ডু, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, রূপাঞ্জনা মিত্র, রাজদীপ গুপ্ত
- গল্পসংক্ষেপ: ‘কালরাত্রি’ সিরিজের প্রথম সিজন যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই শুরু হবে নতুন সিজনের গল্প। এ পর্বে একের পর এক খুন হয়। আর সেই খুনের সময় বা তারপরেই সেখানে উপস্থিত থাকে দেবী। সেই কি তবে খুনি? নাকি কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসাতে চাইছে? ট্রেলারের শেষে দেখা যায় দেবী জানাচ্ছে যে সে বুঝতে পেরেছে খুনি কে। আদৌ কি প্রকৃত খুনিকে ধরা যাবে?
হিজ অ্যান্ড হারস (ইংরেজি সিরিজ)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৮ জানুয়ারি)
- অভিনয়: টেসা থম্পসন, জন বার্নথাল, পাবলো শ্রাইবার
- গল্পসংক্ষেপ: হিজ অ্যান্ড হারস একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার সিরিজ। এটি ২০২০ সালে প্রকাশিত অ্যালিস ফিনির একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। এক নারীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে গল্প। সেই হত্যার তদন্তে নামে দীর্ঘদিন ধরে আলাদা থাকা এক দম্পতি। যাঁরা পেশায় একজন গোয়েন্দা ও অন্যজন সাংবাদিক।
দে দে পেয়ার দে ২ (হিন্দি সিনেমা)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৯ জানুয়ারি)
- অভিনয়: অজয় দেবগন, রাকুল প্রীত সিং, আর মাধবন
- গল্পসংক্ষেপ: আয়ুষা নামের এক তরুণী প্রেমের সম্পর্কে জড়ায় তার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের আশীষের সঙ্গে। একসময় আয়ুষার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যায় আশীষ। কিন্তু আয়ুষার বাবা বয়স্ক ছেলের কাছে বিয়ে দিতে রাজি নয়। তার পছন্দ আয়ুষার ছোটবেলার বন্ধু আদিকে। মেয়েকে আশীষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সব কৌশল অবলম্বন করে সে।
দ্য নাইট ম্যানেজার ২ (ইংরেজি সিরিজ)
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১১ জানুয়ারি)
- অভিনয়: টম হিডলস্টন, অলিভিয়া কোলম্যান, ডিয়েগো ক্যালভা
- গল্পসংক্ষেপ: ২০১৬ সালে বিবিসি ওয়ানে এসেছিল ব্রিটিশ সিরিজ ‘দ্য নাইট ম্যানেজার’। ১০ বছর পর আসছে সিরিজটির দ্বিতীয় সিজন। ১১ জানুয়ারি প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাবে নতুন সিজনের প্রথম তিন পর্ব। এই সিরিজের গল্পের কেন্দ্রে আছে জোনাথন পাইন নামের একজন হোটেল ম্যানেজার। প্রথম সিজনের ভয়ংকর সমাপ্তির আট বছর পর থেকে গল্প শুরু। ছদ্মনামে লন্ডনে একটি গোপন ইউনিট পরিচালনা করে জোনাথন পাইন। তাঁর সাধারণ জীবনযাপন হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় এক রাতের ঘটনায়। আগের পরিচিত এক ভাড়াটে গুন্ডার সঙ্গে দেখা হয় পাইনের। এর ফলে কলম্বিয়ান ব্যবসায়ী টেডি ডসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয় সে। শুরু হয় বিপজ্জনক ইঁদুর-বিড়াল খেলা, যার প্রতি পদে পদে আছে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্র।