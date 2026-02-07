হোম > বিনোদন

শিল্পকলায় দৃশ্যকাব্য নাট্যদলের ‘ইডিপাস’

বিনোদন ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের অমর সৃষ্টি ‘ইডিপাস’ আবারও আসছে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। গত বছরের নভেম্বরে নাটকটি মঞ্চে এনেছে দৃশ্যকাব্য। এর পর থেকে নিয়মিত ইডিপাসের প্রদর্শনী করে যাচ্ছে নাট্যদলটি। ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় দেখা যাবে নাটকটি। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে অগ্রিম টিকিট বিক্রি। সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদে ইডিপাস নির্দেশনা দিয়েছেন হাবিব মাসুদ। ইডিপাস চরিত্রে অভিনয় করছেন এইচ এম মোতালেব। অভিনয়ে আরও আছেন ঝুমু মজুমদার, আহাদ বিন মুর্তজা, নাইমুল ইসলাম সিয়াম, মো. মুন্না মোল্লা, আশিকুল ইসলাম, রিমন সাহা, উৎপল চন্দ্র বর্মন, কান্তা কামরুন, ওমর ফারুক খান ফাহিম প্রমুখ।

