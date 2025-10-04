হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

এমফিল-পিএইচডি আবেদনের সময় বেড়েছে

শিক্ষা ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক ভর্তির অনলাইন আবেদন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমফিল প্রোগ্রামে আবেদনের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য ২ হাজার টাকা। আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন গেটওয়ে অথবা পে স্লিপ ডাউনলোড করে ফি জমা দিতে পারবেন।

এরপর ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন থেকে আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করা যাবে। আর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত গবেষকেরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে কোর্সওয়ার্ক বা গবেষণা কার্যক্রম শুরু করবেন। ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

জাতীয় এআই প্রতিযোগিতা ১৫ নভেম্বর

৩৩ দিন পর খুলল বাকৃবির হল, ৫ অক্টোবর থেকে ক্লাস-পরীক্ষা

সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের অভিযান ও অধিকারকর্মীদের আটকের নিন্দা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের

আন্তর্জাতিক মুট কোর্টে এআইইউবি শিক্ষার্থী ঐশীর সাফল্য

ঢাবির তিন শিক্ষার্থী পেলেন অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি

অক্সফোর্ডএকিউএ বাংলাদেশে ১০০ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ আয়োজন

সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে নীলক্ষেত থেকে ব্যালট ছাপিয়েছে: ঢাবি উপাচার্য

ক্যামেরার ফ্রেমে অসহায় চিত্র

৬০ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ঢাবি

দেশে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার জরুরি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা