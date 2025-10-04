এমফিল-পিএইচডি আবেদনের সময় বেড়েছে

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক ভর্তির অনলাইন আবেদন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমফিল প্রোগ্রামে আবেদনের জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৫০০ এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য ২ হাজার টাকা। আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন গেটওয়ে অথবা পে স্লিপ ডাউনলোড করে ফি জমা দিতে পারবেন।
এরপর ৫ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইন থেকে আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করা যাবে। আর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত গবেষকেরা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাসে কোর্সওয়ার্ক বা গবেষণা কার্যক্রম শুরু করবেন। ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।