এনএসইউর ডায়ালগ আয়োজন

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিবেট ক্লাব আয়োজন করেছে এনএসইউ ডায়ালগ-২০২৫। এটি ছিল ক্লাবটির ফ্ল্যাগশিপ ওপেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ। গত ২১-২৩ নভেম্বর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি দল অংশ নেয়। এতে নবীন বিতার্কিকেরাও তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।
এ বছরের প্রতিযোগিতাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের চারদলীয় কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণী দক্ষতা, প্রাঞ্জল ভাষণ এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনার নিখুঁত পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকে জমে ওঠে বিতর্ক। এ ছাড়া প্রতিটি রাউন্ডে ছিল শক্তিশালী যুক্তি, ধারালো প্রতিবাদ ও বৌদ্ধিক উদ্দীপনা।
এতে অ্যাডজুডিকেশন কোরের নেতৃত্ব দেন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি কালিনান। তিনি আন্তর্জাতিক বিতর্ক অঙ্গনে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কালিনান ‘স্ট্র্যাটেজি: নেভিগেটিং নর্মস অন ডিফারেন্ট ডিবেটিং সার্কিটস’ শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন, যা অংশগ্রহণকারীদের উচ্চমানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেয়।
অন্য সদস্যরা ছিলেন তানজিম নূর তন্ময়, জোবায়ের আহমেদ, শীর্ষ সংশপ্তক ও আদিব ফয়সাল। এরা সবাই কোনো না কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অনবদ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।
এই অসাধারণ প্যানেল তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে এনএসইউ ডায়ালগকে বিশ্বমানের একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে।
দ্বিতীয় দিন ছিল প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক। যা ব্রেকিং টিম ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়। এনএসইউ ডায়ালগের তৃতীয় দিনটি ছিল সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব, ওপেন গ্র্যান্ড ফাইনাল। এ বছর চারটি অসাধারণ দল ওপেন ফাইনালে পৌঁছায়।
তীব্র যুক্তি, কৌশলগত স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে শাদমান চৌধুরী ও আঙ্কিতা দে-কে এনএসইউ ডায়ালগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।