সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

গান–আড্ডায় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের নবীনবরণ শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তুলেছে ব্যান্ড অমূলোক। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এতে সংগীত পরিবেশন করেন ব্যান্ডের দলনেতা, লিড ভোকাল ও গিটারিস্ট রাইসুল। এ ছাড়া শাখাওয়াত, মাসুম ও পলিনও সংগীত পরিবেশন করেন। ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর।
নবীন শিক্ষার্থীরা বলেন, জনপ্রিয় বিভিন্ন গান পরিবেশন করে অমূলোক ব্যান্ড পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখে।
অমূলোক তেজগাঁও কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একটি ব্যান্ড। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করে থাকে।