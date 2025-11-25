হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

শিক্ষা ডেস্ক

গান–আড্ডায় সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের নবীনবরণ শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তুলেছে ব্যান্ড অমূলোক। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে সংগীত পরিবেশন করেন ব্যান্ডের দলনেতা, লিড ভোকাল ও গিটারিস্ট রাইসুল। এ ছাড়া শাখাওয়াত, মাসুম ও পলিনও সংগীত পরিবেশন করেন। ব্যান্ডের অন্যান্য সদস্যদের পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর।

নবীন শিক্ষার্থীরা বলেন, জনপ্রিয় বিভিন্ন গান পরিবেশন করে অমূলোক ব্যান্ড পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখে।

অমূলোক তেজগাঁও কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একটি ব্যান্ড। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করে থাকে।

সম্পর্কিত

কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৫ নভেম্বর, আবেদন ফি ১২০০

বাংলাদেশের ওষুধশিল্পে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির সম্ভাবনা নিয়ে এআইইউবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে ভর্তি পরীক্ষা

উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা

রোবোটিকসের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইউআইইউর ঝলক

আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

৬৪ জেলার পণ্য-সংস্কৃতি নিয়ে ডিআইইইউ ক্যাম্পাসে ঐতিহ্যের হাট

সবার আগে পছন্দের বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন

আইইইই পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সোসাইটির বৃত্তি জিতলেন ইব্রাহীম

মাহিনের ক্যামেরার লেন্সে প্রাণ ও প্রকৃতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা