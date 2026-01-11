শীতের আবহে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

শীত এলেই প্রকৃতি তার কোমল সৌন্দর্যের এক নীরব আসর বসায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। কুয়াশাভেজা সকাল, মৃদু রোদ এবং ঠান্ডা বাতাসে ভরা এই ক্যাম্পাস যেন আরও স্থির ও ভাবুক হয়ে ওঠে। শিশিরভেজা ঘাসে সূর্যের আলো পড়ার পর পুরো প্রাঙ্গণ ঝিলমিল করে ওঠে, আর ধীরে ধীরে ভেসে আসে পরিচিত লাল-সবুজ দৃশ্যপট।
শীতের সকালে ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে একধরনের প্রশান্তি অনুভূত হয়। পাখির কিচিরমিচির, নীরবতা এবং ঠান্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় মন স্থির হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনেও শীত আনে ভিন্ন ছন্দ—গরম কাপড়ে ক্লাসে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে চা-কফির আড্ডা, লাইব্রেরিতে মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা। বিকেলে রোদ পোহানো আর বেঞ্চে বসে গল্প করা কিংবা খোলা প্রাঙ্গণে গান গাওয়া হয়ে ওঠে স্বাভাবিক দৃশ্য।
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শীত মানেই প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক নিবিড় সংলাপ। কুয়াশামাখা সকালে নজরুলগীতি বা সাহিত্যচর্চা শিক্ষার্থীদের মনকে অন্তর্মুখী ও সৃজনশীল করে তোলে। নীরবতা চিন্তার গভীরে ডুবে যাওয়ার সুযোগ দেয়, আর সেই গভীরতা থেকে জন্ম নেয় নতুন ভাবনা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য আড্ডা কিংবা মুক্তমঞ্চের পরিবেশনায় শীতের মৃদু আলো এবং ঠান্ডা বাতাস সৃষ্টি করে অনন্য আবেশ।
নতুন শিক্ষার্থী সাদিয়া সুলতানা প্রিমা বলেন, ‘শীতের সকালে ক্যাম্পাসে হাঁটতে হাঁটতে পড়াশোনার চাপ যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডা, রোদ পোহানোর সঙ্গে বেঞ্চে গান—এসব মুহূর্ত জীবনের অমূল্য স্মৃতি হয়ে থাকে।’
সংগীত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ভবেশ রায় বলেন, ‘শীত এলে ক্যাম্পাসকে নতুনভাবে আবিষ্কার করি। কুয়াশার আড়ালে থাকা ভবন, নীরব সকাল, হালকা রোদ—সব মিলিয়ে এই সময়টা আলাদা করে মনে গেঁথে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় তখন শুধু শিক্ষার জায়গা নয়, নিজেকে বোঝার নীরব সঙ্গী।’