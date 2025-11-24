বাংলাদেশের ওষুধশিল্পে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির সম্ভাবনা নিয়ে এআইইউবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এ ‘বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির সম্ভাবনা’ শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির ফ্যাকাল্টি অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস-এর ফার্মেসি বিভাগের উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
এআইইউবির প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু মিয়া আকন্দ তুহিন সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ সেমিনারে দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োমেডিক্যাল গবেষণা খাতের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির গুরুত্ব, বিশেষ করে ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসাগত নির্ভরযোগ্যতা এবং বিধিবদ্ধ মানদণ্ড অনুসরণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা উপস্থাপন করেন।
সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এআইইউবির ফার্মেসি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. সিদ্দিকুল ইসলাম। কি-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির গুরুত্ব তুলে ধরেন।
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার ওয়াসিম হায়দার বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প খাতের কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং উন্নত ল্যাবরেটরি সুবিধা ও দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ও কুয়েস্ট বাংলাদেশ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. আবু সৈয়দ মো. মোসাদ্দেক দেশের গবেষণা অঙ্গনে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতার মাধ্যমে ওষুধ উদ্ভাবনে এর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এআইইউবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান। তিনি বক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্প-অ্যাকাডেমিয়া অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল অগ্রযাত্রায় এআইইউবির অব্যাহত ভূমিকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।