ডাকসু নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে সাদা দলের বিবৃতিকে ‘দ্বিমুখী আচরণ’ বলছে ইউটিএল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘জালিয়াতি ও অনিয়ম’ নিয়ে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দলের বিবৃতিকে ‘দ্বিচারিতা ও দ্বিমুখী আচরণ’ হিসেবে অভিহিত করেছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)। সংগঠনটি বলেছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ছোটখাটো ত্রুটি ছাড়া নির্বাচনকে বা ভোটারকে প্রভাবিত করতে পারে—এমন কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংকের নজরে আসেনি।
আজ শনিবার দুপুরে ডাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ইউটিএলের আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস বলেন, ‘গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল ডাকসু নির্বাচন নিয়ে হতাশাজনক বিবৃতি দিয়েছে। নির্বাচন পরিচালনায় অধিকাংশ দায়িত্ব যখন সাদা দলের শিক্ষকদের হাতে ছিল, তখন নিজেদের বিবৃতিতে নির্বাচনে “জালিয়াতি ও অনিয়ম” হয়েছে দাবি করা—এটি দ্বিচারিতা ও দ্বিমুখী আচরণের পর্যায়ে পড়ে। এতে করে বিবৃতি দানকারী শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।’
তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অথচ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার দুই সপ্তাহ পর কিছু ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষকদের ফোরাম বা সংগঠন নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা শুরু করেছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর স্বাধীন রায়কে অসম্মান এবং গণতান্ত্রিক অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংকের যুগ্ম আহ্বায়ক জুবায়ের ড. এহসানুল হক, অধ্যাপক মুনিরা জাহান, কোষাধ্যক্ষ এইচ এম মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।