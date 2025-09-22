চাকসু নির্বাচন: আচরণবিধি নিয়ে সভায় যেসব দাবি তুললেন প্রার্থীরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের আচরণবিধি নিয়ে প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের আলোচনা সভা হয়েছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে বেলা ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সভা হয়।
এতে চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিনসহ কমিশনের কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীসহ শিক্ষার্থীরা আলোচনায় যোগ দেন। সভায় প্রার্থীরা বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন।
প্রার্থীদের দাবির মধ্যে ছিল ভোটে অমোচনীয় কালির ব্যবহার নিশ্চিত করা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সুষ্ঠু ভোটদানের ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বড় অংশ ক্যাম্পাস থেকে দূরে থাকায় ভোটারের সংখ্যা বাড়াতে বিভিন্ন রুটে পর্যাপ্ত বাস এবং বিনা মূল্যে বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, ব্যালটে প্রার্থীর ছবি ও নিকনেম যুক্ত করা এবং সাইবার বুলিং প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণায় ফেস্টুন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া নির্বাচন বর্জন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি ভোটের দিন বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং ভোটের আগে-পরে চার দিন করে সব পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি উঠে আসে।
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী দাবিগুলো মানার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘আমি আপনাদেরকে কথা দিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয় বা রাষ্ট্রীয় কোনো পক্ষ থেকে আমার জন্য এখনো কোনো চাপ তৈরি হয়নি। আমাদের ওপর কারও কোনো চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আমারও কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চাপমুক্ত। দুই হাত তুলে বলছি, আমার ওপর কোনো চাপ নেই। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আমি তা বাস্তবায়ন করতে চাই।’
এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে দুজন সহসভাপতি (ভিপি), একজন সাধারণ সম্পাদকসহ (জিএস) বাদ পড়েছেন ১৯ প্রার্থী। অন্যদিকে হল সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন হলে কোনো প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে যাচ্ছেন ২৪ শিক্ষার্থী। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।