বেরোবির তিন শিক্ষার্থী বানাচ্ছেন বেদে ডকুমেন্টারি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) তিন মেধাবী শিক্ষার্থী জাতীয় পর্যায়ের ‘ফিল্ম ফর চেঞ্জ ২০২৬’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অক্সফাম ইন বাংলাদেশের অর্থায়নে এবং সিনেমাস্কোপের (ইউল্যাব) আয়োজনের এই প্রতিযোগিতায় বাছাই পর্ব পেরিয়ে দেশসেরা ১০ দলের মধ্যে নিজেরা জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরা।
বিজয়ী দলের তিন সদস্য হলেন তাসবীন শাকীব, আল শাহারিয়া ও পুলক অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবাদী সংগঠন ‘রি-আর্থ ক্লাব’-এর এই প্রতিনিধিরা সমান মেধা, সৃজনশীলতা ও দলগত ঐক্যের মাধ্যমে অসাধারণ এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন।
চিত্রনাট্যকার ও সহকারী পরিচালক আল শাহারিয়া বলেন, ‘বেদে সম্প্রদায় এই দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে স্বকীয়তা, পেশা ও সংস্কৃতি হারাতে বসেছে। আমরা তাদের জীবনসংগ্রাম ও বাস্তবতা তুলে ধরে তাদের কণ্ঠস্বরকে সমাজের মূলধারায় পৌঁছে দিতে চাই।’
এই অভাবনীয় বিজয়ের উৎসাহে চ্যাম্পিয়ন দলটি এবার যৌথভাবে নির্মাণ করতে যাচ্ছে বেদে সম্প্রদায়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র। এতে তুলে ধরা হবে বাংলার অবহেলিত ও ভাসমান বেদে সম্প্রদায়ের হারানো ঐতিহ্য, বর্তমান সংকট এবং টিকে থাকার সংগ্রামের বাস্তব ছবি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক মো. সানজিদ ইসলাম খান বলেন, ‘শাকীব, শাহারিয়া এবং পুলক একটি নির্দিষ্ট জনপদের জীবনযুদ্ধ একটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছে, এটি সবার কাছে সহজবোধ্য। তাদের এই ডকুমেন্টারি আমাদের নতুনভাবে অনুধাবন করিয়েছে যে একই দেশে থেকেও একটি জনপদ কতটা পিছিয়ে আছে। তাদের এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম আমাদের নতুন করে ভাবনার খোরাক জোগায়।’
মেধাবী শিক্ষার্থীদের এই উদ্যোগ দেশের অন্যান্য তরুণ নির্মাতাদেরও সমাজ পরিবর্তনে ক্যামেরাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করবে। খুব শিগগির বেদে সম্প্রদায়ের প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাণকাজ শুরু হচ্ছে।