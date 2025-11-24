কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে ভর্তি পরীক্ষা

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন শেষ হয়েছে, কিছুর চলছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। এখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর, বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর এবং চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সব ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন করা যাবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল ও বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মেডিকেল ও ডেন্টাল
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা।
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস কোর্সের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত (এমসিকিউ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২৪ নভেম্বর আবেদন গ্রহণ শেষ হবে। এবারের ভর্তিপ্রক্রিয়ায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চট্টগ্রাম নৌবাহিনী মেডিকেল কলেজও যুক্ত হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ২০২৫-২৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে ২৩ নভেম্বর থেকে। চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর শুরু হবে, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারও মোট সাতটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ (মানবিক) ইউনিটের ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ‘এ’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা, ‘বি’ ইউনিটে ১ হাজার ১০০ টাকা ও ‘সি’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ জমা দিতে হবে।