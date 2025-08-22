মিথ্যা প্রচারণা না চালানোর আহ্বান ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুলের

মিথ্যা প্রচারণা না চালিয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসু নির্বাচনে দলটির ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। আজ শুক্রবার শহীদুল্লাহ হলে জুমার নামাজ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়কালে এ কথা বলেন তিনি।
আবিদুল আরও বলেন, নানা বিষয় নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে।
এ ব্যাপারে প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।
এর আগে গতকাল মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিপূর্ণ আবাসিক রূপান্তর করতে কাজ করব এবং সেদিকে ফোকাস করা হবে। হলগুলোতে গণরুম, গেস্টরুম কালচার (সংস্কৃতি) চিরতরে দূর করব। শিক্ষার্থীরা মানসিক প্রশান্তি নিয়ে বসবাস করতে পারে, তা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিপূর্ণ ইশতেহার আমরা শিগগির প্রকাশ করব।’
গত বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ডাকসু নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী হিসেবে আবিদুল ইসলাম খান আবিদের নাম ঘোষণা করেন।
আবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী।