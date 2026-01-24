থাইল্যান্ডে সম্পূর্ণ অর্থায়িত স্নাতকোত্তর বৃত্তি

থাইল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সুযোগ নিয়ে এসেছে। থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। থাইল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এ বৃত্তি প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ ফান্ডেড স্কলারশিপ। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা থাইল্যান্ডের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলটাইম মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই প্রোগ্রামের আওতায় থাইল্যান্ডের মোট ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে। বৃত্তিটির আওতায় শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয় বহন করবে কর্তৃপক্ষ। থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় যেকোনো বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এ কর্মসূচির অধীনে মোট ১০৭টি স্কলারশিপ দেওয়া হবে।
সুযোগ-সুবিধা
থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের আওতায় নিজ দেশ থেকে থাইল্যান্ডে যাতায়াতের জন্য রিটার্ন ইকোনমি ক্লাস বিমান টিকিট ও এয়ারপোর্ট পিকআপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হবে। ভ্রমণের সুযোগ ও জীবনযাপন ভাতা হিসাবে প্রতি মাসে ৭ হাজার থাই বাত দেওয়া হবে। এ ছাড়া আবাসন ভাতা প্রতি মাসে ৭-৯ হাজার বাত, থাইল্যান্ডে প্রথম আগমনের সময় এককালীন ৬ হাজার বাত সেটেলমেন্ট মানি, পড়াশোনার উপকরণ কেনার জন্য বছরে ১০ হাজার বাত বই ভাতা দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুকের ব্যবস্থা তো আছেই।
আবেদনের যোগ্যতা
আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো: আবেদনকারীকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে। প্রার্থীকে নিজ দেশের ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। আবেদনকারীর ন্যূনতম স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ভালো দখল থাকতে হবে। আবেদনকারীর বয়স ৫০ বছরের কম হতে হবে।
কিছু বিধিনিষেধ
বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে। সেগুলো হলো: স্কলারশিপপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে। অনুমোদিত প্রোগ্রামের বিষয় বা স্টাডি প্ল্যান পরিবর্তন করা যাবে না। অধ্যয়নকালে ধরনের খণ্ডকালীন চাকরি বা কর্মসংস্থান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। শিক্ষাকালে স্কলারশিপপ্রাপ্তরা পরিবারের কোনো সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে থাইল্যান্ডে অবস্থান করতে পারবেন না।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
টিআইপিপি থাইল্যান্ড স্কলারশিপ আবেদন ফরম, মেডিকেল রিপোর্ট, ব্যাচেলর ডিগ্রির একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, ব্যাচেলর ডিগ্রি সনদপত্র, ইংরেজি ভাষা দক্ষতার প্রমাণপত্র (যেমন: টোয়েফল বা আইইএলটিএস), সুপারিশপত্র (ন্যূনতম ৩ জনের কাছ থেকে) এবং থিসিস প্রপোজাল। আবেদনের সময় সব কাগজপত্র স্পষ্ট, সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
থাইল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের আওতায় অংশগ্রহণকারী ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়াশোনার সুযোগ প্রদান করছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব একাডেমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেয়। উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো: জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্য, সাফল্যধর্মী অর্থনীতি দর্শন, বায়ো-সার্কুলার-গ্রিন অর্থনীতি মডেল এবং অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যবিষয়ক প্রোগ্রাম।
বৃত্তির মেয়াদ
মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য ম্যাক্সিমাম সময়কাল দুই বছর, যা প্রোগ্রামের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। তবে কিছু কোর্স ১৫ মাসের জন্য আয়োজন করা হয়, আবার কিছু কোর্স ১ বছরের জন্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর নির্বাচিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্কলারশিপের সময়কাল পরিবর্তিত হতে পারে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬