প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: ইংরেজি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সাজেশন (পর্ব-১)

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫ সামনে রেখে পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের বিস্তারিত পরামর্শ দিয়েছেন কর পরিদর্শক (৪৩তম বিসিএস) মো. জাহিদুল ইসলাম (সজল)।
মানবণ্টন
লিখিত পরীক্ষার ৯০ নম্বরের মধ্যে ইংরেজি অংশের মান ২৫ নম্বর। পরীক্ষায় ইংরেজি গ্রামার, ভোকাবুলারি ও প্রাথমিক সাহিত্য জ্ঞান থেকে প্রশ্ন করা হয়। সঠিক ও পরিকল্পিত প্রস্তুতি পরীক্ষার্থীদের উচ্চ নম্বর অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
ইংরেজি গ্রামার—মূল অংশ
(১৮-২০ নম্বর)
ইংরেজি প্রশ্নপত্রের বড় অংশই গ্রামারভিত্তিক। নিচের প্রতিটি অধ্যায় থেকে নিয়মিত অনুশীলন করা জরুরি।
১. Parts of Speech:
Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Proper use of Conjunction, Preposition।
Parts of Speech পড়ার ক্ষেত্রে Identification of Parts of Speech-এ বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিগত বছরের প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যেকোনো একটি sentence থেকে সেই sentence-এর কোনো একটি শব্দ কোন প্রকারের parts of speech—এ বিষয়ে এক বা দুটি প্রশ্ন থাকে।
Determiner-এর ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে few ও little, many ও much-এর সঠিক ব্যবহার ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।
২. Tense & Their Uses:
Present, Past, Future—Indefinite, Continuous, Perfect।
Tense ব্যবহারভিত্তিক প্রশ্নে বিশেষ করে Past Perfect Tense-এ before ও after-এর ব্যবহার এবং Future Perfect Tense-এ before ও after-এর প্রয়োগ ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে।
৩. Voice Change (Active-Passive):
নিয়ম অনুযায়ী বাক্য রূপান্তর, causative verb, সাধারণ বাক্য থেকে complex বাক্যে voice পরিবর্তনের অনুশীলন করা উচিত। Voice থেকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে tense-এ ভালো দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
৪. Narration (Direct-Indirect Speech):
Reporting verb, tense change ও pronoun change সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। Assertive, Imperative ও Interrogative sentence-এর ক্ষেত্রে বিগত বছরের Direct-Indirect প্রশ্নগুলো নিয়মিত সমাধান করা জরুরি।
৫. Correct Form of Verbs:
Subject-Verb Agreement টপিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ইংরেজির মৌলিক ধারণা পরিষ্কার করার পাশাপাশি পরীক্ষার জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। Conditional sentence, বিশেষ করে Real condition ও Unreal condition যুক্ত sentence-এর গঠন ভালোভাবে শিখতে হবে।
৬. Transformation of Sentences:
Simple-Complex-Compound
Positive-Comparative-Superlative
Affirmative-Negative
ইংরেজি বাক্যের transformation উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত।
৭. Article & Preposition:
Definite article, Indefinite article ও Zero article।
Article-এর fill in the blanks নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। বিগত বছরে article থেকে আসা প্রশ্নগুলো দেখলে প্রস্তুতির একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।
Preposition: Appropriate preposition টপিকটি নিয়মিত চর্চা করা প্রয়োজন। একদিনে বেশি না পড়ে প্রতিদিন অন্তত ২০টি করে preposition অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব।
৮. Sentence Correction:
Sentence correction-এ ভালো করতে হলে ইংরেজি ব্যাকরণ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা থাকতে হবে। এটি আলাদা কোনো টপিক নয়; বরং বিভিন্ন গ্রামারের প্রশ্ন sentence correction আকারে আসতে পারে। সাধারণত preposition, subject-verb agreement ও right form of verb-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোই এই অংশে বেশি দেখা যায়।
অনুলিখন: জেলি খাতুন