শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে চাঁবিপ্রবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবনির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. পেয়ার আহম্মেদ।
রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এই সাক্ষাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। এ সময় দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং আধুনিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম, চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক ও স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।
উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন।
শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ, গবেষণার পরিবেশ শক্তিশালীকরণ এবং মেধাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক পর্যায়ে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক অবকাঠামো ও উদ্ভাবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।