কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। আজ রোববার থেকে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আবেদনকারীদের কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এ লগইন করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ৩০ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিটের মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।

এতে বলা হয়েছে, ‘বি’ ও ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৩১ জানুয়ারি। ‘এ’ ও ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টায় এবং ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২৭ নভেম্বর থেকে। শিক্ষার্থীরা ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে জমা দিতে পেরেছেন। এবারের ভর্তি পরীক্ষা কুমিল্লার পাশাপাশি বহিঃকেন্দ্র হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

