৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, আবেদন শুরু শনিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। নিবন্ধিত প্রার্থীরা আগামী শনিবার থেকে এসব পদে নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।

আজ মঙ্গলবার এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬৭ হাজারের বেশি শিক্ষক-প্রভাষক পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করতে পারবেন শিক্ষক নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীরা।

বিজ্ঞপ্তির তথ্য বলছে, এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের ২৯ হাজার ৫৭১টি, মাদ্রাসার ৩৬ হাজার ৮০৪টি এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮৩৩টি পদে নিয়োগে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এনটিআরসিএ; যা সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিশেষ)-২০২৬ বলে অভিহিত করছে সংস্থাটি।

এনটিআরসিএ বলছে, প্রার্থীরা www.ntrca.gov.bd এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন। এ দুই ওয়েবসাইটে শূন্যপদের তালিকা ও নিয়োগের শর্তাবলি পাওয়া যাবে।

আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের পর ১৮ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত এসএমএসের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারবেন প্রার্থীরা। আবেদনকারী প্রার্থী প্রতিটি আবেদনের বিপরীতে সাতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদ পছন্দ দিতে পারবেন। যদি পছন্দের বাইরের প্রতিষ্ঠানে কেউ নিয়োগ পেতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে সে সুযোগও দেওয়া হবে।

এনটিআরসিএ বলছে, শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ নিবন্ধন পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ থেকে তিন বছর। ২০২৫ সালের ৪ জুন বৈধ নিবন্ধন সনদধারী যেসব প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছরের কম, তাঁরা এ নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, এরই মধ্যে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা সমপদে আবেদনের যোগ্য হবেন না। নিয়োগের আবেদন ফরম পূরণের সময়ই প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম পূরণ করতে হবে বলে জানিয়েছে এনটিআরসিএ।

সবশেষ গত বছরের ১৬ জুন ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। এতে শূন্য পদ ছিল ১ লাখ ৮২২টি। ওই বিজ্ঞপ্তির আওতায় ফলাফল প্রকাশ হয় গত বছরের ১৯ আগস্ট। সেখান থেকে ৪১ হাজার ৬২৬ জন শিক্ষককে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

২০০৫ সাল থেকে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন সনদ দিচ্ছে। তবে শুরুর ১০ বছর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা ছিল সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির হাতে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর সরকার এনটিআরসিএকে সনদ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ক্ষমতাও দেয়।

এরপর ছয়টি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫২৪ জন শিক্ষক নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ করে এনটিআরসিএ।

