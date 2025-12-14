হোম > শিক্ষা

ব্যাংকে ব্যবহৃত ১০টি ইংরেজি বাক্য (পর্ব-৪)

শিক্ষা ডেস্ক

গ্রাফিক্স: আজকের পত্রিকা

ব্যাংকিং খাতে কাজ করতে আগ্রহীদের শুধু আর্থিক জ্ঞানই নয়, প্রয়োজনীয় ইংরেজি জানাও জরুরি। আজ থাকছে ব্যাংকে নিয়মিত ব্যবহৃত এমন ১৭টি ইংরেজি বাক্য। চলুন শিখে নিই:

  • How can I invest my money? আমি কীভাবে আমার টাকা বিনিয়োগ করতে পারি?
  • Please provide an investment plan? একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দিন।
  • I want to open a fixed deposit account. আমি একটি ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই।
  • How long is the fixed deposit term? ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ কত দিন?
  • What is the interest rate for this deposit? এই ডিপোজিটের সুদের হার কত?
  • Can I withdraw before maturity? আমি কি সময় পূর্ণ হওয়ার আগে তুলতে পারি?
  • I need to update my personal information.
  • আমার ব্যক্তিগত তথ্য আপডেট করতে হবে।
  • My address has changed. আমার ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে।
  • need to change my phone number. আমার ফোন নম্বর পরিবর্তন করতে হবে।
  • I have lost my debit card. আমি আমার ডেবিট কার্ড হারিয়েছি।

