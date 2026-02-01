হোম > শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের সময় ফের বাড়ল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের সময়সীমা আবারও বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা আরও ২২ দিন আবেদনের সুযোগ পাবেন।

আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আহসানুল মাহবুব জুবাইর স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আবেদনের নতুন সময়সূচি

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে এই আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এটি আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধির তৃতীয় ধাপ। এর আগে প্রথম ধাপে ৩১ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছিল।

আবেদন ফি ও জমার নিয়ম

আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ১,০০০ (এক হাজার) টাকা জমা দিতে হবে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি ২০২৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত সব শর্ত মেনে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ফরম পূরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা—এই তিন শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার কেন্দ্র ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে।

মেধাতালিকা প্রণয়নের ভিত্তি: শিক্ষার্থীদের মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। এর বিভাজন নিচের মতো:

এসএসসি (SSC) জিপিএ থেকে: ৪০ শতাংশ (৪০ নম্বর)

এইচএসসি (HSC) জিপিএ থেকে: ৬০ শতাংশ (৬০ নম্বর)

ভর্তি পরীক্ষা (MCQ) : ১০০ নম্বর

এমসিকিউ পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ১ ঘণ্টার মধ্যে। উল্লেখ্য, এই ভর্তি পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা হবে না।

আবেদনের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সম্পর্কিত

ক্যানসারের ঝুঁকি মোকাবিলায় শিক্ষাজীবন থেকে সচেতনতা জরুরি

ডিআইইউর ১৩তম সমাবর্তন: স্বপ্নের পথে নতুন যাত্রা

আইনের শিক্ষার্থীদের যুক্তিতর্কের লড়াই, চ্যাম্পিয়ন ইউএপির দল

সরকারি আজিজুল হক কলেজ: ১০৮ শিক্ষার্থীর গায়ে স্বপ্নের সাদা অ্যাপ্রোন

সাইকোচ বাংলাদেশের সফল টিমের তালিকায় ‘পিসওয়েভার্স’

মাইলস্টোন স্কুলে আনন্দময় ক্রীড়া উৎসব

মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

অনুষ্ঠিত হলো অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আইইউবিএটির স্প্রিং ২০২৬ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা