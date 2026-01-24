ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ২৫ বছরে পদার্পণ

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) তার প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পূর্তি এবং ২৫ বছরে পদার্পণে ২৫টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরব্যাপী উদ্যাপনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটির স্বাধীনতা সম্মেলনকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় মাঠে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য ও উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই গৌরবোজ্জ্বল পথচলার উদ্যাপন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ বছরের সাফল্য, উদ্ভাবন এবং শিক্ষার প্রসারে অসামান্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং বিভিন্ন ক্লাবের অংশগ্রহণে ডিআইইউ থিম সংয়ের সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় ফ্ল্যাশ মব অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘রেড টু গ্রিন: ডিআইইউ জার্নি’ শীর্ষক একটি শৈল্পিক নৃত্য পরিবেশনা, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা, মৌলিক মূল্যবোধ এবং টেকসই উন্নয়নের দর্শন অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক ও অনুপ্রেরণামূলক গান পুরো আয়োজনে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।
শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আর কবীর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষা, গবেষণা এবং মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক দীর্ঘ যাত্রার স্মৃতিচারণা করেন। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সবুর খান তাঁর বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নেতৃত্বের দর্শন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।
সমাপনী বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর মো. মাসুম ইকবাল (পিএইচডি) রজতজয়ন্তী বছরের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরে সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দীর্ঘ যাত্রার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস ডিআইইউ এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের সদস্যদের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ পদকে ভূষিত করেছে। ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম লুৎফর রহমান বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক ‘রৌপ্য ইলিশ’ অর্জন করেছেন।
উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত দেশের আর কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যক্তি এই বিরল ও বিশেষ সম্মাননা অর্জনের গৌরব পাননি। এ ছাড়া ডিআইইউ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক ড. মোহাম্মদ এমরান হোসেন ‘মেডাল অব মেরিট’ এবং রোভার স্কাউট লিডার ফারহানা রহমান ‘বার টু দ্য মেডাল অব মেরিট’ অর্জন করেন। পাশাপাশি গ্রুপের তিনজন রোভার স্কাউট ‘ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেছেন।
২৫ বছরে পদার্পণের ক্ষণগণনা শুরুর বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে আয়োজিত হয় ‘মশাল প্রজ্বালন’ কর্মসূচি। এই মশাল মূলত জ্ঞান, আলোকিত ভবিষ্যৎ এবং নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে প্রজ্বলিত করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়, যা বিগত দুই দশকেরও বেশি সময়ের অর্জিত সাফল্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃঢ় প্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে। আগামী এক বছরজুড়ে শিক্ষা, উদ্ভাবন, গবেষণা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার নানা সৃজনশীল কর্মসূচির মাধ্যমে এই রজতজয়ন্তী উদ্যাপন অব্যাহত থাকবে।