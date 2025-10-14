হোম > শিক্ষা

ইইডির প্রধান প্রকৌশলী হলেন তারেক আনোয়ার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী। ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদায়ন পেয়েছেন মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী। এর আগে তিনি রংপুর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মনিরা হক স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তে নিজ বেতন ও বেতনক্রমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর শূন্য পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব (প্রশাসনিক, আর্থিক ক্ষমতাসহ) দেওয়া হলো।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব পালনকারী মো. আলতাফ হোসেনকে রাজশাহী সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলো।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনগুলোর সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ করে থাকে। এ ছাড়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট-সংযোগ, আইসিটি-সুবিধা সরবরাহের কাজও তারা করে থাকে।

