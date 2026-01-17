উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি

সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০২৬ সালের বৃত্তির জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়টির স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহায়তা দিতে এই স্কলারশিপ চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় সুইডেনের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। ১৪৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও পরিচিত। দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করে আসছে। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ও খ্যাতিমান গবেষকদের অবদান উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।
সুযোগ-সুবিধা
উপসালা ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপের আওতায় শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফের সুযোগ পাবেন। যদিও এই স্কলারশিপে আলাদা করে কোনো মাসিক ভাতা বা লিভিং স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় না। তবে টিউশন ফিয়ের বড় অঙ্কের ব্যয় বহনের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এই স্কলারশিপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি এক ভিন্নধর্মী ও সমৃদ্ধ শিক্ষানুভব অর্জনের সুযোগ পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একাধিক বৃত্তির সুবিধা রয়েছে। সব বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন শর্ত রয়েছে। আন্ডার্স ওয়াল স্কলারশিপের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে নির্ধারিত দেশ বা অঞ্চলের নাগরিক হতে হবে। এই স্কলারশিপ মূলত আফ্রিকা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য। পাশাপাশি উপসালা ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল স্কলারশিপে আবেদন করতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই সুইজারল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের বাইরে অন্য যেকোনো দেশের নাগরিক হতে হবে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া স্নাতকোত্তরের প্রার্থীদেরও বৃত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের সব শর্ত পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া ও আগেই আবেদন ফি পরিশোধ করতে হবে। পাশাপাশি মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য আবেদনকারীর অবশ্যই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ
উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিস্তৃত ও বহুমুখী বিষয়ের পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শাখায় রয়েছে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান, আর্থ সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজি। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রয়েছে মেডিসিন, বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স, পাবলিক হেলথ, নিউরোসায়েন্স, মলিকুলার মেডিসিন ও ক্লিনিক্যাল রিসার্চ।
সমাজবিজ্ঞান ও আইনে রয়েছে অর্থনীতি, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানবাধিকার, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন, ইউরোপীয় স্টাডিজ এবং আইন। মানবিক ও শিল্পকলা শাখায় রয়েছে ইতিহাস, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান, ইংরেজি, সুইডিশ ও অন্যান্য আধুনিক ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং মিডিয়া ও যোগাযোগ। ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার রয়েছে ব্যবসা প্রশাসন, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ইনোভেশন ও টেকসই উন্নয়ন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।