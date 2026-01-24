হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

সাউথইস্ট ব্যাংকের ‘বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সাউথইস্ট ব্যাংকের ‘বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ‘বার্ষিক ব্যবসায়িক সম্মেলন-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ব্যাংকের ২০২৫ সালের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ২০২৬ সালের জন্য কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম। সভাপতিত্ব করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. খালিদ মাহমুদ খান।

অনুষ্ঠানে ভাইস চেয়ারম্যান রেহানা রহমান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জোসনা আরা কাশেম, দুলুমা আহমেদ, নাসির উদ্দিন আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার বদরুল হাসান, নুর নাহার তারিন এবং মো. রফিকুল ইসলাম (এশিয়া ইন্স্যুরেন্স পিএলসির মনোনীত প্রতিনিধি) উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান, শাখা ব্যবস্থাপক, উপশাখা প্রধান এবং অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের প্রধানেরাও সম্মেলনে অংশ নেন।

সম্মেলনে ব্যাংকের ২০২৫ সালের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি ২০২৬ সালের জন্য সুসংগঠিত কৌশলগত ব্যবসায়িক নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেন এবং ব্যাংকের অগ্রযাত্রা আরও এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

