ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

পাকিস্তানের বিনোদন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা হানিয়া আমির প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন। অল্প সময়েই টেলিভিশন নাটক, চলচ্চিত্র ও ওয়েব কনটেন্টে অভিনয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বিনোদন দুনিয়ার উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠেছেন তিনি।
২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেকের পর হানিয়া ধারাবাহিকভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। মেরে হামসাফার, ফেরি টেল, দিলরুবা, আনা, কাভি মে কাভি তুম-এর মতো জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন। রোমান্টিক থেকে কমেডি, গ্ল্যামারাস থেকে চরিত্রাভিনয়—সব ক্ষেত্রেই তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রশংসিত হয়েছে।
তাঁর অভিনীত নাটক শুধু সেখানে নয়, বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। হাসি ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে হাজারো ফ্যানের প্রিয় হয়ে উঠেছেন হানিয়া।
পাকিস্তানে সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করছেন হানিয়া আমির। সানসিল্ক সম্প্রতি বাজারে এনেছে নতুন ব্ল্যাক শাইন ফর্মুলা। এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে তুলতে এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করতে প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসবেন হানিয়া আমির।
বাংলাদেশে বেশ কয়েক দিন থাকবেন তিনি। কাজ করবেন সানসিল্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে। সানসিল্ক-এর ইভেন্টেও থাকছে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ চমক।