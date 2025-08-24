হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

নতুন ঠিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নতুন ঠিকানায় উদ্বোধন হয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

নতুন ঠিকানায় উদ্বোধন হলো ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা। ২৪ আগস্ট ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদিল চৌধুরী।

এ সময় ন্যাশনাল ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ইনচার্জ) কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ ও মো. মেশকাত-উল-আনোয়ার খান, বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক এস এম শামীম হাসান, মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ও আমদানিকারক মো. শফিকুল ইসলাম, ন্যাশনাল ব্যাংকের ঢাকা দক্ষিণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ইভিপি আশিষ কুমার লস্কর, ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার ব্যবস্থাপক ও এভিপি মোহাম্মদ নবীর হোসেন হাওলাদারসহ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বনামধন্য ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদিল চৌধুরী বলেন, ‘নতুন ঠিকানায় ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার যাত্রা শুরু হলো আরও প্রশস্ত পরিসর ও উন্নত সেবার প্রত্যাশা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, এই শাখা অত্র এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি ও জনগণের আর্থিক সেবার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

নতুন ঠিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখায় গ্রাহকের প্রতি সেবার মান ও পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমন্ত্রিত অতিথিরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার নতুন ঠিকানা—বিশ্বাস সপ্নিল ঝিগাতলা, হোল্ডিং নম্বর ১৫/১-২, ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।

