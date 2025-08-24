নতুন ঠিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা

নতুন ঠিকানায় উদ্বোধন হলো ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা। ২৪ আগস্ট ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদিল চৌধুরী।
এ সময় ন্যাশনাল ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ইনচার্জ) কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ ও মো. মেশকাত-উল-আনোয়ার খান, বিশ্বাস বিল্ডার্স লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক এস এম শামীম হাসান, মেসার্স ইসলাম ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী ও আমদানিকারক মো. শফিকুল ইসলাম, ন্যাশনাল ব্যাংকের ঢাকা দক্ষিণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও ইভিপি আশিষ কুমার লস্কর, ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার ব্যবস্থাপক ও এভিপি মোহাম্মদ নবীর হোসেন হাওলাদারসহ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বনামধন্য ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আদিল চৌধুরী বলেন, ‘নতুন ঠিকানায় ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার যাত্রা শুরু হলো আরও প্রশস্ত পরিসর ও উন্নত সেবার প্রত্যাশা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, এই শাখা অত্র এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি ও জনগণের আর্থিক সেবার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
নতুন ঠিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখায় গ্রাহকের প্রতি সেবার মান ও পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমন্ত্রিত অতিথিরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখার নতুন ঠিকানা—বিশ্বাস সপ্নিল ঝিগাতলা, হোল্ডিং নম্বর ১৫/১-২, ঝিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা।