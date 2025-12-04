এক ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে ১৬ কোটি টাকা জরিমানা

শেয়ারবাজারে অনিয়ম ও সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে গত নভেম্বর মাসে এক ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৬ কোটি ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের চারটি পৃথক আদেশে এ দণ্ড আরোপ করা হয়।
বিএসইসির তথ্যমতে, দণ্ডিত ব্যক্তি হলেন আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম সরোয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকা জরিমানা নির্ধারণ করেছে কমিশন। দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৫ কোটি ২৫ লাখ, রাইয়ান ট্রেডিংকে ২ কোটি ৭৩ লাখ এবং ফারুক এন্টারপ্রাইজকে ৩ কোটি ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
বিএসইসির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘বাজারে আইন লঙ্ঘন বা কারসাজির কোনো সুযোগ আমরা দিচ্ছি না। সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, লেনদেন বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমের ভিত্তিতে এসব তদন্ত চালানো হয়। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। নিয়ম ভাঙলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—যেই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজারকে স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও বিনিয়োগবান্ধব রাখতে এ কঠোরতা অব্যাহত থাকবে।’
বিএসইসি জানায়, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার লেনদেনে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদের কর্মকাণ্ড সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর সেকশন ২২ এবং বিএসইসি আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ১৮ লঙ্ঘন করেছে। এ কারণে কমিশন আইনানুগ ক্ষমতাবলে তাদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড আরোপ করেছে।
বিএসইসির আদেশে বলা হয়, ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জরিমানার অর্থ কমিশনের অনুকূলে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিএসইসি।