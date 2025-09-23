হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম জুবায়দুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মো. আবদুস সালাম, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম মাসুদ রহমান ও স্বতন্ত্র পরিচালক মো. আবদুল জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁন, শরিয়াহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ এবং কোম্পানি সেক্রেটারি মো. হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

ব্যাংক খাতের দুর্বলতা সুশাসনের অভাব থেকে উদ্ভূত: ঢাবি অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন

সিএসআর: চাপ না থাকায় দুই বছরে খরচ কমে অর্ধেকে

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শরিয়াহ ব্যাংক

তৃতীয় আইসিসি ইমার্জিং এশিয়া ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড পেল এনসিসি ব্যাংক

আরও ১৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

একীভূতকরণে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

ইসলামী ব্যাংকের এএমডি হলেন কামাল উদ্দীন জসীম

এক্সিম ব্যাংককে দুই বছর সময় দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব: চেয়ারম্যান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা