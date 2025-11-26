হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ প্রকট আকার ধারণ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে জানা গেছে, মাত্র এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

গত বছরের একই সময়ে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা ছিল মোট ঋণের ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

এছাড়া তিন মাস আগে জুন শেষেও পরিস্থিতি কিছুটা কম ছিল। গত জুনে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। তারও আগে মার্চে খেলাপির হার ছিল ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, নিয়ম-কানুন কঠোর হওয়া, নজরদারি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের লুকানো খেলাপি ঋণ প্রকাশ পাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে খেলাপি ঋণের অঙ্ক দ্রুত বেড়েছে।

