সাউথইস্ট ব্যাংকে নতুন এমডি

সাউথইস্ট ব্যাংকের নতুন এমডি মো. খালিদ মাহমুদ খান। ছবি: সংগৃহীত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে গত বৃহস্পতিবার যোগ দিয়েছেন মো. খালিদ মাহমুদ খান। যোগদানের আগে তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) এবং চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো. খালিদ মাহমুদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করার পর এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসিতে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে তাঁর ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন।

মো. খালিদ মাহমুদ খান করপোরেট, স্থানীয় করপোরেট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রিকভারি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড, ফরেন এক্সচেঞ্জ, জেনারেল ব্যাংকিং, এসএমই, রিটেইল এবং রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টে ৩১ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ঋণ ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা ও জেনারেল ব্যাংকিংয়ে তাঁর রয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। তিনি বহু দেশীয়, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, যা তাঁকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তুলেছে।

