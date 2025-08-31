এক্সিম ব্যাংককে দুই বছর সময় দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব: চেয়ারম্যান

দুর্বল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত না করেও মাত্র দুই বছরের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব বলে দাবি করেছেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম স্বপন। আজ রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকে শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক মার্জার-সংক্রান্ত শুনানিতে অংশ নিতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
নজরুল ইসলাম স্বপন বলেন, ‘এক্সিম ব্যাংককে দুই বছর সময় দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব। ইতিমধ্যে খেলাপি ঋণ কমানোসহ কয়েকটি সূচকে উন্নতি শুরু হয়েছে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের কাছেও যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। তবে গভর্নর অসুস্থ থাকায় আবারও বৈঠকের সময় নেওয়া হবে।’
সূত্র জানায়, শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংকের মার্জার নিয়ে চূড়ান্ত শুনানির অংশ হিসেবে গতকাল এক্সিম ব্যাংকের বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকে হাজির হয়। তবে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর অসুস্থ থাকায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি। টানা ৫ দিন ব্যাংকগুলোর বক্তব্য শেষে একীভূত করার পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দেন গভর্নর। মার্জার প্রক্রিয়ায় থাকা বাকি ব্যাংকগুলো হচ্ছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক।