আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আবারও বড় অঙ্কের ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ সোমবার বাজার হস্তক্ষেপের অংশ হিসেবে ২৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৩৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতিটি ডলারের গড় ক্রয়মূল্য ছিল ১২১ টাকা ৭৫ পয়সা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মো. আরিফ হোসেন জানান, রিজার্ভে চাপ মোকাবিলা ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মূলত বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা, রিজার্ভে ইতিবাচক প্রবাহ তৈরি এবং টাকার মান স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার ক্রয় অব্যাহত রেখেছে।
জানা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুর দুই মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয়ের অঙ্ক দাঁড়াল ১ হাজার ৭৪৭ দশমিক ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন রিজার্ভ বাড়াতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডলার সরবরাহ পরিস্থিতিতেও প্রভাব ফেলবে। তবে আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কেমন থাকে, তার ওপরই সামগ্রিক প্রভাব নির্ভর করবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, রিজার্ভে ইতিমধ্যে উন্নতির ধারা শুরু হয়েছে। নিয়মিত ডলার ক্রয়ের মাধ্যমে এ ধারা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।