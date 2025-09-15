হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আরও ৩৫৩ মিলিয়ন ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে আবারও বড় অঙ্কের ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ সোমবার বাজার হস্তক্ষেপের অংশ হিসেবে ২৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৩৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতিটি ডলারের গড় ক্রয়মূল্য ছিল ১২১ টাকা ৭৫ পয়সা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. আরিফ হোসেন জানান, রিজার্ভে চাপ মোকাবিলা ও বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মূলত বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা, রিজার্ভে ইতিবাচক প্রবাহ তৈরি এবং টাকার মান স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে ডলার ক্রয় অব্যাহত রেখেছে।

জানা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরুর দুই মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার ক্রয়ের অঙ্ক দাঁড়াল ১ হাজার ৭৪৭ দশমিক ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন রিজার্ভ বাড়াতে সহায়ক হবে, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডলার সরবরাহ পরিস্থিতিতেও প্রভাব ফেলবে। তবে আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কেমন থাকে, তার ওপরই সামগ্রিক প্রভাব নির্ভর করবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, রিজার্ভে ইতিমধ্যে উন্নতির ধারা শুরু হয়েছে। নিয়মিত ডলার ক্রয়ের মাধ্যমে এ ধারা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শরিয়াহ ব্যাংক

তৃতীয় আইসিসি ইমার্জিং এশিয়া ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড পেল এনসিসি ব্যাংক

আরও ১৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার কিনল বাংলাদেশ ব্যাংক

একীভূতকরণে সম্মতি ইউনিয়ন ব্যাংকের

ইসলামী ব্যাংকের এএমডি হলেন কামাল উদ্দীন জসীম

এক্সিম ব্যাংককে দুই বছর সময় দিলে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব: চেয়ারম্যান

বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

নতুন ঠিকানায় ন্যাশনাল ব্যাংকের ধানমন্ডি এক্সটেনশন শাখা

২৩ দিনে ১৭৫ কোটি ডলার রেমিট্যান্স

আইনের তোয়াক্কা না করে ইসলামী ইনস্যুরেন্সের সিইও আব্দুল খালেককে চাকরিচ্যুত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা