BCSIR-কে মাইক্রোবাস উপহার দিল পূবালী ব্যাংক

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপহারস্বরূপ বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (BCSIR) কর্মকর্তাদের জন্য একটি মাইক্রোবাস দিয়েছে। পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (BCSIR) চেয়ারম্যান ড. শাহানা আহমেদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মাইক্রোবাসের চাবি হস্তান্তর করেন।
বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (BCSIR) সদস্য (অর্থ) মো. তৌফিক ইলাহী চৌধুরী, সদস্য (প্রশাসন) মো. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, সদস্য (সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি) ড. মোছা. হোসনে আরা বেগম ও সেক্রেটারি মো. শহিদুল হক পাটোয়ারী এবং পূবালী ব্যাংকের ঢাকা কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রধান ও মহাব্যবস্থাপক আবু লাইছ মো. শামসুজ্জামান, সায়েন্স ল্যাবরেটরি শাখাপ্রধান মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলী এই উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘পূবালী ব্যাংক শুধু মুনাফা অর্জন করার জন্যই ব্যবসা করে না, এর বাইরে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অবদান রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পূবালী ব্যাংক BCSIR-কে মাইক্রোবাস প্রদান করেছে।’
তিনি আরও বলেন, এই উপহার অনাগত দিনগুলোতে দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সেতুবন্ধন ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে।