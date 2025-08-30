হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বরিশালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সিটি ব্যাংকের কর্মশালা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বরিশালে সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

সিটি ব্যাংকের উদ্যোগে আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী কর্মশালা ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এতে ব্যাংকের রিটেইল ও অপারেশনস ডিভিশনের ৪৩ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের পরিচালক ইমতিয়াজ আহমদ মাসুম। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও মো. মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান মো. রাকিব উদ্দিন আহমেদ এবং ডেপুটি কেমেলকো জাহেদুল ইসলাম।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আইএসএস রিপোর্টিং-সংক্রান্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। সিটি ব্যাংক নিয়মিত এ ধরনের সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কর্মশালা আয়োজন করে আসছে।

