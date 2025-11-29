হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং খাতের খারাপ অবস্থার মূলে রাজনীতিকরণ: গভর্নর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। ফাইল ছবি

দেশের ব্যাংকিং খাতের নাজুক অবস্থার মূলে ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজনীতিকরণের বড় ভূমিকা’ আছে বলে মন্তব্য করেছেন এর গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের ব্যাংকিং খাতের যে অবস্থা, সেটার মূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজনীতিকরণের বড় ভূমিকা আছে।’

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আজ শনিবার বণিক বার্তা আয়োজিত ‘চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন-২০২৫’ অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন।

আহসান এইচ মনসুর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য একটি নতুন অর্ডিন্যান্স আনা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেতন কাঠামো সরকারের সঙ্গে এক হওয়া উচিত নয়। যেমনটা—ভারত, পাকিস্তান বা আমেরিকায় হয় না। এই পরিবর্তন সুশাসন ও পেশাদারত্ব বাড়াতে দরকার। ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স স্কিমের আওতায় ন্যূনতম গ্যারান্টি এক লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে দুই লাখ টাকা করা হয়েছে এবং এতে নন-ব্যাংক খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমাদের যে স্ট্রাকচারাল (কাঠামোগত) সমস্যা আছে, তার একটা হচ্ছে আমাদের বন্ড মার্কেট নাই বললেই চলে। আমাদের স্টক মার্কেটের অবস্থা ভয়ানকভাবে করুণ। বিমা খাতেরও করুণ অবস্থা। বিশ্বজুড়ে বন্ড মার্কেটের আকার ১৩০ ট্রিলিয়ন ডলার, স্টক মার্কেটের আকার ৯০ ট্রিলিয়ন ডলার আর ব্যাংকিং বা মানি মার্কেটের আকার ৬০ ট্রিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কাঠামোটি সম্পূর্ণ উল্টো। সবকিছুই মানি মার্কেট ও ব্যাংকিং খাতের ওপর নির্ভরশীল। সব ঝুঁকি এই ব্যাংকিং খাতের ওপর পড়ছে এবং এটা ব্যাংকিং খাতের জন্য অসহনীয়। এই নির্ভরতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন; অন্যথায় ব্যাংকিং খাত সফল হতে পারবে না।’

