শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ৯১৪তম সভা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ৯১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী কমিটির ৯১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ মার্চ ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ের পর্ষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান খন্দকার শাকিব আহমেদ। সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় ব্যাংকের পরিচালক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ, আক্কাচ উদ্দিন মোল্লা, মো. তৌহীদুর রহমান, ফকির আখতারুজ্জামান এবং আবদুল হাকিম। এ ছাড়া সভায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ এবং কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

