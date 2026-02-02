হোম > অর্থনীতি

রমজানে ৬৫০ টাকা কেজি গরুর মাংস, ৯৬ টাকা ডজন ডিম বিক্রি করবে সরকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে ভর্তুকি মূল্যে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রতি বছরের মতো এবারও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই বিশেষ বিক্রয় কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

গতকাল রোববার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি গত বছরের তুলনায় এবার বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈঠক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত বিশেষ মূল্যে পণ্যগুলো হবে:

গরুর মাংস: প্রতি কেজি ৬৫০ টাকা (বাজারে বর্তমান দর ৭২০–৭৮০ টাকা)

তরল দুধ: প্রতি লিটার ৮০ টাকা (বাজারে বর্তমান দর ১০০ টাকা)

ডিম: প্রতি ডজন ৯৬ টাকা (বাজারে বর্তমান দর ১১০–১২০ টাকা)

ড্রেসড ব্রয়লার মাংস: প্রতি কেজি ২৫০ টাকা (বাজারে বর্তমান দর ৩৫০–৪০০ টাকা)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান গণমাধ্যমকে জানান, চলতি বছর ঢাকার ৪৮টি নির্ধারিত স্থানে এই পণ্যগুলো বিক্রি করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই রমজানে রোজাদারদের কষ্ট লাঘব করতে। এজন্য আমরা সরবরাহকারীদের সাথে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি এবং গত বছরের চেয়ে বেশি পয়েন্টে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করছি।’

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, রমজানের শুরু থেকেই নির্ধারিত পয়েন্টগুলোতে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে এসব পণ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বেড়ে ১৩৫৬

সোনার দাম কমল প্রতি ভরি ৬,৫৯০ টাকা

আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প: উৎপাদন বাড়বে এক লাখ টন

ঢাকা-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি ৯ ফেব্রুয়ারি: বাণিজ্যসচিব

নির্বাচন উপলক্ষে যে দুদিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক

জানুয়ারিতে এসেছে ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

কমিউনিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৭২তম সভা অনুষ্ঠিত

নির্বাচন ও গণভোটে উপকূলের ১১৫ কেন্দ্রে নজরদারি করবে কোস্ট গার্ড

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রথম স্থান অর্জন কারাবন্দীদের পণ্য নিয়ে সাজানো প্যাভিলিয়নের

এক মাসে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড নগদের, লেনদেন ৪০ হাজার কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা