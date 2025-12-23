হোম > অর্থনীতি

বিশ্ববাজারে রেকর্ড উচ্চতায় সোনার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, প্রতি আউন্সের দাম প্রায় ৪ হাজার ৫০০ ডলারের কাছাকাছি। ডলারের দুর্বলতা এবং স্থায়ী ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকেছেন। একই সময়ে রুপাও নতুন সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে।

ব্রিটিশ সংবাদসংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার স্পট মার্কেটে সোনার দর প্রতি আউন্সে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ হাজার ৪৮৬ দশমিক ৩৪ ডলারে পৌঁছেছে। দিনের শুরুতে এটি ৪ হাজার ৪৯৭ দশমিক ৫৫ ডলারে পৌঁছায়। ইউএস সোনার ফেব্রুয়ারি ডেলিভারির ফিউচার মার্কেটে দাম ১ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার ৫১৮ দশমিক ৯০ ডলার হয়েছে।

সুইসকোট ব্যাংকিং গ্রুপের বিশ্লেষক কার্লো আলবার্টো ডে কাসার মতে, ফেডের নরম নীতি, ডলারের দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রয় এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীরা সোনার প্রতি এখনো ব্যাপক আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ডলারের দাম দ্বিতীয় দিনের মতো হ্রাস পেয়েছে এবং এটি ২০১৭ সালের পর বছরের সবচেয়ে বড় পতনের পথে রয়েছে।

এদিকে বাজার ২০২৬ সালে দুবার সুদের হ্রাসের সম্ভাবনা হিসাব করছে, যখন ট্রাম্পের নতুন ফেড চেয়ারম্যান মনোনয়নের খবর নরম অর্থনৈতিক নীতির প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করছে।

চলতি বছর সোনার দাম ইতিমধ্যেই ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রুপাও শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্স ৬৯ দশমিক ৬৩ ডলার হয়েছে, বছরের শুরু থেকে ১৪১ শতাংশ বেড়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সোনা ও রুপার দামের ক্ষেত্রে ৪ হাজার ৫০০ ডলার এবং ৭০ ডলারকে সীমা হিসেবে না দেখে চলমান প্রবণতার রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে, ফলে বড়দিনের ছুটির সময়ে উভয় ধাতুই শক্ত অবস্থানে থাকবে।

