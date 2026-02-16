হোম > অর্থনীতি

অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

বাসস, ঢাকা  

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজস্ব ভবন। ছবি: আজকে পত্রিকা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) জনস্বার্থে জানুয়ারি ২০২৬ কর মেয়াদের অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা তাদের ই-ভ্যাট (e-VAT) সিস্টেমের মাধ্যমে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে।

এক আদেশে এনবিআর জানিয়েছে, পবিত্র শবেবরাত ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে টানা সরকারি ছুটি থাকায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে এবং অনেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে পারেননি। এ কারণে সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

এ ছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারি ই-চালান সিস্টেমের ওটিপি সার্ভার সাময়িকভাবে অচল থাকায় অনেক করদাতা সময়মতো রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় রাজস্ব কর্তৃপক্ষ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৬৪ (১ এ) অনুযায়ী তাদের আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে রিটার্ন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করেছে।

এ সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হলো, নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কারণজনিত বিলম্বের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ভ্যাট নিবন্ধিত সত্তাগুলো যেন জরিমানার মুখে না পড়ে।

কর্মকর্তারা জানান, ছুটি ও কারিগরি জটিলতার কারণে সৃষ্ট বিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে বর্ধিত সময়সীমা করদাতাদের রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

এনবিআর ভ্যাট নিবন্ধিত সব প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা এড়াতে এবং কর বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে এই বর্ধিত সময়সীমার সদ্ব্যবহার করে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানুয়ারি ২০২৬-এর রিটার্ন দাখিলের আহ্বান জানিয়েছে।

