আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা। ফাইল ছবি

ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা আরও এক দফা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, গণভোট ও চলমান নির্বাচনী প্রচারণার কারণে করদাতাদের সুবিধার কথা বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

আজ বুধবার এনবিআরের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ সময় নির্ধারিত রয়েছে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে সময়সীমা আরও এক মাস বাড়িয়ে তা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শিগগির এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে এনবিআর।

এনবিআরের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে ব্যক্তিপর্যায়েও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ব্যাপক ব্যস্ত সময় পার করছেন। এই অবস্থায় করদাতারা যেন চাপমুক্তভাবে ও ভুলত্রুটি ছাড়াই রিটার্ন জমা দিতে পারেন, সে জন্য আরও এক মাস সময় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

চলতি করবর্ষে এর আগেও ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য দুই দফায় রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়। এরপর আবারও সময় বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, শেষ সময়ের দিকে যদি দেখা যায় যে, নিবন্ধন করা করদাতাদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো রিটার্ন জমা দেননি, তখন সময় বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। তবে তিনি তখনই স্পষ্ট করে বলেন, এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এনবিআর চেয়ারম্যান চলমান পরিস্থিতি তুলে ধরে জানান, এ পর্যন্ত ৪৭ লাখ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৪ লাখ করদাতা তাঁদের রিটার্ন দাখিল করেছেন। অর্থাৎ নিবন্ধিত করদাতাদের একটি বড় অংশ এখনো রিটার্ন জমা দিতে পারেননি, যা সময় বাড়ানোর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আয়কর আইন অনুসারে প্রতিবছর ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময় হচ্ছে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। কিন্তু চলতি বছর বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ইতিমধ্যে দুই দফায় মোট দুই মাস সময় বাড়ানো হয়েছে। এবার নতুন করে আরও এক মাস বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল না করলে করদাতাদের জরিমানা দিতে হয়। পাশাপাশি তাঁরা সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন কর রেয়াত বা রিবেট সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হতে পারেন। এ কারণে এনবিআর করদাতাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

