হোম > অর্থনীতি

আজকের মুদ্রা বিনিময় হার: ১০ আগস্ট, ২০২৫

অনলাইন ডেস্ক

আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে ডলারের দাম কমেছে। তবে ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিংয়ের দাম বেড়েছে। কটির দাম কমেছে। পাশাপাশি দাম কমেছে ইউরোরও। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ওঠানামা করে।

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের মুদ্রাবাজারে লেনদেন চলছে পুরোদমে। এদিন মার্কিন ডলারের মূল্য কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আজ ডলারের সর্বোচ্চ মূল্য ১২১ টাকা ৫০ পয়সা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ১২১ টাকা ২৫ পয়সা। গড় বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১২১ টাকা ৩৯ পয়সায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, আজ ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিং কেনার ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৬৩ টাকা ১ পয়সা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে ১৬৩ দশমিক ৪৪ টাকা। মুদ্রা বাজারে আজ ইউরো বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৪১ টাকা ৪৩ পয়সা এবং কেনার ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ১৪১ টাকা ১২ পয়সা। ভারতীয় রুপির ক্রয়মূল্য ধরা হয়েছে ১ টাকা ৩৮ পয়সা এবং বিক্রয়মূল্য ১ টাকা ৩৯ পয়সা। অস্ট্রেলিয়ান ডলারের দুই মূল্য যথাক্রমে ৭৯ দশমিক ১০ টাকা ও ৭৯ দশমিক ৩২ টাকা।

এদিকে, আজ দেশের বাজারে চাইনিজ ইউয়ান কেনার ক্ষেত্রে মূল্য ধরা হয়েছে ১৬ দশমিক ৮৬ টাকা, বিক্রির ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ১৬ দশমিক ৯০ টাকা। তবে, জাপানি ইয়েনের ক্ষেত্রে বিক্রির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ০ দশমিক ৮২ টাকা এবং বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ০ দশমিক ৮৩ পয়সা।

টাকার আন্তঃব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ের বিনিময় হার নির্ধারণ করে ডিলার ব্যাংকগুলো, চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে। তবে বাজারে ভারসাম্য রাখতে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিলার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে প্রচলিত আন্তঃব্যাংক হারে ডলার কেনাবেচা করে থাকে।

সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যে হারে মুদ্রা বিনিময় করে, তার তথ্যও প্রকাশ করা হয়েছে। মার্কিন ডলারের ক্ষেত্রে ঢাকার আন্তঃব্যাংক বাজারে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিনিময় হারের পাশাপাশি, অন্য মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে নিউইয়র্ক ও ঢাকার সমাপনী হারের ভিত্তিতে।

সম্পর্কিত

জিরো ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল আইনত দণ্ডনীয়, হতে পারে ৫ বছরের জেল

লেনদেনে পড়তি, মূলধন বাড়তি

চীন থেকে নিজস্ব অর্থে দুটি জাহাজ কিনছে বাংলাদেশ, ব্যয় ৯৪৭ কোটি টাকা

তেল-চিনি-ডালের দাম কমাল টিসিবি, মিলবে রাজধানীর ৬০ স্থানে

জুনে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪৪ শতাংশ, চীনের কমেছে ৪১

বন্ড সুবিধায় ৫ কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি

ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু আগামীকাল

জুনে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি ৪৪ শতাংশ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

স্বস্তি ফিরেছে আর্থিক খাতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা