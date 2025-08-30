ডিএসইর বাজার মূলধন বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা

বিদায়ী সপ্তাহে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও বাজার মূলধনে বড় ধরনের উত্থান দেখা গেছে। পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তিন দিন ছিল ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায়। এর প্রভাবে সপ্তাহজুড়ে বাজার মূলধন বেড়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি, সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের গতি। সপ্তাহের ব্যবধানে গড় লেনদেন বেড়েছে ২৬ শতাংশের বেশি। গতকাল শনিবার সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনায় এ তথ্য পাওয়া যায়।
ডিএসইর পরিসংখ্যান বলছে, সপ্তাহজুড়ে ৩৯৬টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ২৬৮টির, কমেছে ১০৫টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ২৩টির। প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স বেড়েছে ১৪৩ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সূচকটির অবস্থান দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৫১৮ পয়েন্টে।
মূলধন ও লেনদেনের চিত্র
পাঁচ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন বেড়েছে ১০ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা বা ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। সপ্তাহ শেষে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ১৮ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা, যা আগের সপ্তাহে ছিল ৭ লাখ ৮ হাজার ১৮১ কোটি টাকা।
লেনদেনেও এসেছে বড় পরিবর্তন। আগের সপ্তাহের তুলনায় দৈনিক গড় লেনদেন বেড়েছে ২৩৮ কোটি ৭৮ লাখ টাকা বা ২৬ দশমিক ৩২ শতাংশ। সপ্তাহটিতে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৪৫ কোটি ৯১ লাখ টাকার, যা আগের সপ্তাহে ছিল ৯০৭ কোটি ১৪ লাখ টাকা। পুরো সপ্তাহে মোট লেনদেন হয়েছে ৫ হাজার ৭২৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকা, যা আগের সপ্তাহে ছিল ৪ হাজার ৫৩৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।
খাতভিত্তিক চিত্র
লেনদেন বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে ওষুধ ও রসায়ন খাত; প্রতিদিন গড়ে ১৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছিল বস্ত্র খাতে ১৬৬ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে ব্যাংক খাতে প্রতিদিন গড়ে ১০২ কোটি টাকা। এ ছাড়া প্রকৌশল ও সাধারণ বিমা খাতে যথাক্রমে প্রতিদিন ১০২ কোটি ও ৯৩ কোটি টাকা লেনদেন হয়।
খাতভিত্তিক রিটার্নের হিসাবে চামড়া ও পাট ছাড়া সব খাতই ইতিবাচক ছিল। সবচেয়ে বেশি রিটার্ন এসেছে বস্ত্র খাতে, ৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ। খাতটির ৫৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৮টির দর বেড়েছে, ১৭টির কমেছে এবং ৩টির অপরিবর্তিত ছিল।
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ
দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহজুড়ে ৩৩৩টি প্রতিষ্ঠান লেনদেনে অংশ নেয়। এর মধ্যে দর বেড়েছে ২০২টির, কমেছে ১১১টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ২০টির। প্রধান সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ২ দশমিক ২১ শতাংশ, দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৩৫৭ পয়েন্টে।
সপ্তাহে সিএসইতে মোট লেনদেন হয়েছে ১২৫ কোটি ৭৩ লাখ টাকা, যা আগের সপ্তাহে ছিল ৬৮ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। অর্থাৎ এক সপ্তাহের ব্যবধানে লেনদেন বেড়েছে ৫৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।