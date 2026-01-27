হোম > অর্থনীতি

বাংলাদেশে ইন্দোনেশিয়ার চেইনশপ আলফামার্টের যাত্রা শুরু, শতাধিক স্টোর চালুর পরিকল্পনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ঢাকায় চালু হয়েছে আলফামার্টের প্রথম স্টোর। ছবি: সংগৃহীত

ইন্দোনেশিয়ার চেইন রিটেইল কোম্পানি সুম্বের আলফারিয়া ত্রিজায়া বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছে। তারা তাদের চেইনশপ আলফামার্টের প্রথম শাখা চালু করেছে। আজ মঙ্গলবার তারা এই শাখা চালু করেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হলো। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশে ১০০টি স্টোর খোলার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

জাপানি সংবাদমাধ্যম নিক্কেই এশিয়ার খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে আলফামার্টের স্টোরগুলো পরিচালনা করবে আলফামার্ট ট্রেডিং বাংলাদেশ লিমিটেড (এটিবিএল)। এটি সুম্বের আলফারিয়া ও বাংলাদেশের অন্যতম বড় পশুপালন ও খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কাজী ফার্মসের যৌথ উদ্যোগ। এই উদ্যোগে সহায়তা দিচ্ছে জাপানের মিতসুবিশি করপোরেশন।

উদ্বোধনের দিন দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটিবিএলের প্রতিনিধিরা জানান, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) সঙ্গে তারা কাজ করবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তারা আলফামার্টের আউটলেটে নিজেদের পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবেন। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের লক্ষ্য হলো অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা শহরে ১০০ টিরও বেশি আলফামার্ট স্টোর খোলা।

বিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ী দজোকো সুসান্তো প্রতিষ্ঠিত সুম্বের আলফারিয়া ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কনভেনিয়েন্স স্টোর চেইন অপারেটর। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ ইন্দোনেশিয়ায় ২০ হাজার ৯২৫টি আলফামার্ট আউটলেট পরিচালনা করছিল। এ ক্ষেত্রে তারা ইন্দোমারেটের পরেই অবস্থান করছে। ইন্দোমারেট পরিচালনা করে সালিম গ্রুপ কনগ্লোমারেট, যাদের স্টোর সংখ্যা ২৩ হাজার ৪৪১ টি।

বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করা সুম্বের আলফারিয়ার এটি দ্বিতীয় বিদেশি উদ্যোগ। এর আগে, ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি ফিলিপাইনে প্রবেশ করে। সেখানে তারা স্থানীয় কনগ্লোমারেট এসএম ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে অংশীদারত্বে ব্যবসা শুরু করে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ফিলিপাইনে আলফামার্টের প্রায় ২ হাজার স্টোর রয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে সুম্বের আলফারিয়ার বিক্রি ছিল ৯৪ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন রুপিয়া বা ৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি আগের বছর ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। তবে একই সময়ে কোম্পানির নিট মুনাফা সাড়ে ৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন রুপিয়াতে।

নিজ দেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং বড় শহরগুলোতে আলফামার্ট ও ইন্দোমারেট স্টোরে প্রায় সম্পৃক্ততা তৈরি হওয়ায়, দ্রুত বাড়তে থাকা জনসংখ্যার বাংলাদেশকে সুম্বের আলফারিয়া নতুন প্রবৃদ্ধির উৎস হিসেবে দেখছে। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশে বর্তমানে সাড়ে ১৭ কোটি মানুষ বসবাস করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সালে এই জনসংখ্যা সাড়ে ২১ কোটিতে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকায় আলফামার্টের যাত্রা শুরু হয়েছে এমন এক সময়ে, যখন বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি হবে ২০২৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর প্রথম নির্বাচন। একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ দেখাচ্ছে।

গত বছরের জুনে শেষ হওয়া ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ, এবং পরের অর্থবছরে তা ৬ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

